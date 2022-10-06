MLB／大谷翔平投球、打擊數都達標 大聯盟史上第1

大谷翔平本季勝投場次停留在15場。（路透）

MLB天使 隊「二刀流」大谷翔平 在球季最後一戰登板，5局失1分的成績雖然讓他多添1敗，但更重要的是集齊規定局數，成為史上第一位規定局數、規定打席數都達標的球員，投、打出賽數更是全隊最高，堪稱天使隊「操」人。

5日面對運動家隊，大谷翔平在1局下投出三上三下，本季投球局數也累積滿162局，而1局上敲出安打的打席則是本季第663打席，早早超越502打席的規定門檻，這是前無古人的偉業。

大谷不止第1局投出三上三下，甚至維持完全比賽之姿，一直到5局下1出局後才因保送佛特（Stephen Vogt）破功，接著又被平德（Chad Pinder）敲出二壘安打，最後被卡珀（Conner Capel）敲出高飛犧牲打而掉分。

雖然天使隊教練團喊了暫停，但大谷仍留在場上，只不過以69球投完5局後就退場休息，總計被敲1支安打，丟掉1分，另有6次三振、1次四壞保送。

打者翔平則是繼續暢打，5日在1局上的右外野安打沒幫自己打下分數，接下來3打席都繳白卷，3局一壘滾地出局、6局被三振、8局三壘滾地出局。

投手大谷雖然僅失1分還是要吞敗，因為牛棚7局下多掉2分，而天使隊開局連吞7顆鴨蛋後，才在8局上靠著歐霍普（Logan O'Hoppe）安打敲回第1分，楚奧特（Mike Trout）陽春砲打回第2分，中間夾了一支雙殺打而無緣逆轉。

投手大谷本季成績以防禦率2.33、219次三振、166局投球作收，打者翔平則出賽了157場、打擊率2成73、34轟、95分打點、11次盜壘；大谷作為投手的先發場次、局數都是天使隊內最多，作為打者的出賽數、打席也是球隊第一。