MLB本季投打王者出爐 39歲韋蘭德奪下美聯雙冠王
大聯盟球季賽5日落幕，所有投、打王者也出爐，季後賽後天點燃戰火，全新3戰2制外卡系列賽率先登場，最慢11月6日產生世界大賽冠軍。
太空人隊39歲老將韋蘭德（Justin Verlander）前年只出賽1場、去年整季休兵，今年傷癒復出恢復神勇，出賽28場投出18勝4敗、防禦率1.75，奪下美聯投手雙冠王，很有機會奪下生涯第3座美聯塞揚獎。
大聯盟本季共有63名投手投出10勝以上，勇士隊27歲投手萊特（Kyle Wright）21勝排名第1，也是唯一20勝投手，韋蘭德18勝名列第2。
本季投、打排名榜首的名單如下：
國家聯盟
打擊王：大都會隊麥尼爾（Jeff McNeil）3成26
全壘打王：費城人隊史瓦柏（KyleSchwarber）46支
打點王：大都會隊阿隆索（Pete Alonso）131分
安打王：道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）199支
盜壘王：馬林魚隊柏蒂（Jon Berti）41次
防禦率王：道奇隊烏力亞斯（Julio Urias）2.16
勝投王：勇士隊萊特（KyleWright）21勝
三振王：釀酒人隊伯恩斯（Corbin Burnes）243次
中繼王：勇士隊明特（A.J. Minter）34次
救援王：勇士隊簡森（Kenley Jansen）41次
美國聯盟
打擊王：雙城隊阿拉斯（Luis Arraez）3成16
全壘打王：洋基隊賈吉（Aaron Judge）62支
打點王：洋基隊賈吉（Aaron Judge）131分
安打王：藍鳥隊比切特（Bo Bichette）189支
盜壘王：金鶯隊馬特奧（Jorge Mateo）35次
防禦率王：太空人隊韋蘭德（Justin Verlander）1.75
勝投王：太空人隊韋蘭德（Justin Verlander）18勝
三振王：洋基隊柯爾（Gerrit Cole）257次
中繼王：白襪隊葛瑞夫曼（Kendall Graveman）27次
救援王：守護者隊克拉斯（Emmanuel Clase）42次
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