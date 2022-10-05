MLB／賈吉出生被拋棄 62轟寫紀錄：我在養母心裡長大
剛出生就被拋棄，自陳「在養母心裡長大」的MLB重砲賈吉，在養父母的關愛與教育下，一步一腳印踏上大聯盟舞台，並在今年以一支支的全壘打，打出足以被載入史冊的優異表現。
美國職棒大聯盟MLB紐約洋基強打賈吉（Aaron Judge）4日作客德州遊騎兵時，在首局揮出本季第62轟，刷新美國聯盟單季最多全壘打紀錄。
賈吉那顆別具意義的全壘打球掉進藍鳥的牛棚，並在藍鳥牛棚教練布希曼（Matt Buschmann）交給洋基後回到賈吉的手上，賽後他毫不考慮的，把球送給前來看他追逐紀錄的「媽媽」。
如同法官落槌為司法案件做出判決般，在棒球場上經常一棒霸氣為比賽勝負定調的「法官」，帶著微笑將球交到「母親」手裡，接著這名身高201公分的巨漢彎下腰，給了她一個深情的擁抱，感謝她長年來對自己的支持，及一切他原本可能不會擁有的愛。
賈吉在受訪時提到，沒有家人，他什麼也不是，「家人是我的一切，他們是我能在這裡、能享有這一切的原因」。
October 5, 2022
會有如此深刻的感受，是因為賈吉在出生後就被棄養，如今他口中的「爸媽」，其實是他的養父母。賈吉在自己10歲的時候，開口詢問「爸媽」為何自己與他們長得不像，才知道自己真實的身世。
得知實情後，賈吉並未感到怨恨，因為這對加州的退休教師夫婦，給了賈吉無盡的愛，並造就了4日在歷史留名的賈吉。
至今都不知道親生父母是誰的賈吉，曾告訴「新聞日報」（Newsday）說，他從未打算去找他的生父生母。他說：「我是有父母的，他們是養育我長大的人。有些孩子在媽媽的肚子裡長大，我則是在媽媽（指養母）的心裡成長。從我還是小寶寶的時候，她就給我滿滿的愛與關懷。」
身材高大的賈吉，高中時就展現運動天賦，是棒球、籃球、美式足球的「3棲」好手，但因為對棒球的熱愛，及養父母的支持，因此決定走上棒球路。
奧克蘭運動家曾在2010年選秀會首輪第31順位選了賈吉，但他決定先進大學，直到2013年被洋基在選秀會首輪第32順位選上，他才成為職業球員。2016年賈吉首度站上大聯盟舞台，首打席就揮出全壘打，讓球迷就此記住他的名字。
隔年，獲得完整出賽機會的賈吉，全年打了155場比賽，轟出打破大聯盟新人紀錄的52支全壘打，成為美聯全壘打王，並繳出打擊率2成84、114分打點的成績單，季後獲全票肯定，拿下美聯新人王。
之後他連兩年敲出27支全壘打，但2020年因傷只出賽28場，打擊率2成57，另有9支全壘打、22分打點的成績。
2021年賈吉傷癒復出，有39轟、98分打點的成績，打擊率2成87。
今年有媒體報導，賈吉拒絕洋基開出的7年2.135億美元延長合約，當時有記者曾說：「有信心是好事，但讓我們面對現實，他（指賈吉）可不是楚勞特（Mike Trout）。」
即便續約談判未果，也或多或少面臨外界質疑，但賈吉用成績說話，今年的全壘打產量海放後面的追兵，也曾有機會成為美聯10年來第一個打擊率、全壘打、打點「3冠王」，率洋基坐上美聯東區龍頭寶座，接下來就看他能帶領洋基在季後賽走多遠，及球季結束後，各隊對他的追逐戰了。
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