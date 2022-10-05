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MLB／賈吉62轟超越馬里斯 改寫美聯全壘打紀錄

體育新聞組／綜合報導
賈吉終於打出第62轟，也打破了洋基隊前輩馬里斯在1961年締造的美聯全壘打王紀錄。（路透）
賈吉終於打出第62轟，也打破了洋基隊前輩馬里斯在1961年締造的美聯全壘打王紀錄。（路透）

維持了61年的61轟紀錄，終於被打破。洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）4日作客遊騎兵隊，在1局上首打席就敲出本季第62發全壘打，成為新任美聯全壘打紀錄保持人。

賈吉9月29日在藍鳥主場敲出本季第61轟，但接下來回到洋基主場後，反而熄火了3場，移師遊騎兵隊的第1天也未開轟，洋基隊4日與遊騎兵打雙重賽，第1戰也沒敲全壘打。

雙重賽第二場也是洋基賽季倒數第2戰，賈吉繼續擔任第1棒右外野手尋求紀錄，結果首局首打席的全壘打，終結了漫長等待，將右投提諾柯（Jesus Tinoco）一顆投到紅中的88.4哩滑球，敲出左外野全壘打牆。

這發全壘打讓賈吉超越了洋基隊前輩馬里斯（Roger Maris）在1961年締造的單季61轟紀錄，目前只剩下邦茲（Barry Bonds）的73轟、麥奎爾（Mark McGwire）的70與65轟、索沙（Sammy Sosa）的66與64與63轟，三人單季全壘打數排在賈吉前面。

此外，紅雀42歲傳奇重砲普荷斯（Albert Pujols）持續改寫生涯紀錄，達成700轟偉業後，3日作客場海盜主場敲出兩分全壘打，生涯第703轟，打點2216分也正式超越貝比魯斯（Babe Ruth），獨居史上第2，僅次漢克阿倫（Hank Aaron）的2297打點。

3日是紅雀例行賽最終戰，普荷斯與另外兩位莫里納老將（Yadier Molina）、韋恩萊特（Adam Wainwright）共同向主場球迷道別，也在比賽中敲出第702轟。紅雀本季最後一個系列賽作客海盜，首戰6局上半普荷斯敲出兩分砲助球隊先馳得點，可惜紅雀最終還是2：3落敗。

賈吉終於打出第62轟，也打破了洋基隊前輩馬里斯在1961年締造的美聯全壘打王紀錄...
賈吉終於打出第62轟，也打破了洋基隊前輩馬里斯在1961年締造的美聯全壘打王紀錄。（路透）

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