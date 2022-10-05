MLB／專家：大谷薪水 未來可能超越楚奧特

大谷翔平連續18場安打，打破個人紀錄。（美聯社）

天使 3日作客運動家主場，大谷翔平 敲出二壘安打1分打點，連續18場敲出安打，打破個人紀錄，不過天使在延長賽被敲出再見安打，不敵運動家。

運動家3局下攻占滿壘，天使投手山多瓦（Patrick Sandoval）在滿壘時投出一顆離譜的壞球，還好捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）展現「魚躍式」神技救下這球，這局也順利守下。

前8局4：0領先的沒想到遭到運動家大逆轉，8局下被連續3安追回2分，9局下再被攻占滿壘，運動家這次沒有錯過機會，布朗（Seth Brown）擊出安打掃回2分，比賽進入延長賽。10局下運動家坎普（Tony Kemp）敲出再見安打，天使最終就以4：5落敗。

另外，天使隊日前提前和大谷翔平簽下1年3000萬美元的合約以避免薪資仲裁，「富比世 」雜誌也撰文分析這筆簽約，認為這只是他未來薪資會超越隊友楚奧特（Mike Trout）的伏筆。

富比世記者施拉茲伯格（Dan Schlossberg）寫到，大谷若打仲裁能拿到更高的薪水，因為沒有任何球員像大谷翔平在投、打兩端都如此傑出的表現。

施拉茲伯格分析，這筆簽約雖然讓大谷2023年續留天使隊，不過很有可能也是大谷留在天使的最後一年。因為天使老闆莫瑞諾（Arte Moreno）打算賣掉球隊，賣掉大谷能夠換取未來資產，若交易做得成功，能提升天使隊的價值，吸引買家的興趣。

施拉茲伯格表示，任何想得到大谷的球隊都必須先付出「國王的贖金」（一大筆金錢）續約，合約有可能超越楚奧特在2019年簽下的12年4.3億美元。

文章最後也指出，無論大谷留在天使或離開，他依然是棒球界最具指標性的球員，同時也可能成為合約最大的的球員。大谷2023明星賽前才滿29歲，還有美好的未來在等他，而那個未來是在天使還是其他願意給高薪的季後賽競爭球隊？還有待觀察。