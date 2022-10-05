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MLB／睽違11年 費城人換帥後晉級

體育新聞組／綜合報導
費城人隊搶下最後一張季後賽門票，全隊欣喜若狂。（美聯社）
費城人隊搶下最後一張季後賽門票，全隊欣喜若狂。（美聯社）

大聯盟最後一張季後賽門票主人確定印上「費城人」，3日以3：0擊敗太空人隊，繼2011年再闖季後賽，期間歷時4014天、6任總教練，包括今年季中被炒魷魚的吉拉迪（Joe Girardi ）。此外，藍鳥以5：1擊敗金鶯，同時水手3：4輸給老虎，藍鳥鎖定外卡第一，將在外卡系列賽中保有主場優勢，對手為排名第二的水手隊，外卡第三的光芒則要面對國聯中區冠軍守護者隊

費城人先發投手諾拉（Aaron Nola）前6.2局維持完全比賽局面，7局下兩出局後才被艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）敲出安打，最終以6.2局被敲2安打、無失分，送出9次三振收工；史瓦柏（Kyle Schwarber）單場雙響炮，本季累積46轟，提前宣告國聯全壘打王到手。

費城人2007到11年連續打進季後賽、2008年奪下世界大賽冠軍，接下來10年都遭淘汰，今年6月吉拉迪下台時僅22勝29敗，換了教頭後開始起飛。

哈波（Bryce Harper）2019年與費城人簽下13年3.3億美元合約，在加盟記者會口誤說出「帶冠軍到DC（國民隊）」，結果國民真的奪冠，自己卻在轉隊第4年才嘗到季後賽滋味，他說：「還未完成目標，期待更大勝利，但先好好享受此刻。」

另一場藍鳥對金鶯的比賽，受到雨勢影響在8局下就裁定比賽，藍鳥外野手莫瑞菲德（Whit Merrifield）表示，「球場很濕，整晚都在下雨，但我們要適應各種情況，很高興我們做到了，並且贏下比賽。」莫瑞菲德本場比賽表現出色，單場3打數3安打2打點。

除了莫瑞菲德有好表現外，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）也敲出本季第32轟，先發投手貝瑞歐斯（Jose Berrios）則是繳出6局5K只失1分的優質先發。

藍鳥獲勝，水手也以一分之差不敵老虎，因此確定由藍鳥奪下美聯外卡第一。但由於目前水手僅領先光芒1.5場，所以外卡系列賽的對手尚未確定。獲得外卡第2的球隊將對上藍鳥；外卡第三則會面對美聯中區第一的守護者。

費城 季後賽 太空人

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