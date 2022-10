MLB／洋基「法官」賈吉62轟 美聯全壘打王誕生

維持了61年的61轟紀錄,在今天被打破。洋基 隊「法官」賈吉(Aaron Judge)今天作客遊騎兵隊,在1局上首打席就敲出本季第62發全壘打,成為新任美聯全壘打紀錄保持人。

賈吉9月29日在藍鳥主場敲出本季第61轟,但接下來回到洋基主場後,反而熄火了3場,移師遊騎兵隊的第1天也未開轟,今天洋基隊與遊騎兵打雙重賽,第1戰也沒敲全壘打。

雙重賽第二場也是洋基賽季倒數第2戰,賈吉繼續擔任第1棒右外野手尋求紀錄,結果首局首打席的全壘打,終結了漫長等待,將右投提諾柯(Jesus Tinoco)一顆投到紅中的88.4哩滑球,敲出左外野全壘打牆。

這發全壘打讓賈吉超越了洋基隊前輩馬里斯(Roger Maris)在1961年締造的單季61轟紀錄,目前只剩下邦茲(Barry Bonds)的73轟、麥奎爾(Mark McGwire)的70與65轟、索沙(Sammy Sosa)的66與64與63轟,三人單季全壘打數排在賈吉前面。

just a FEW angles of Aaron Judge's 62nd HR pic.twitter.com/i6FHcqumik