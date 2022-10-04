MLB／大谷翔平提前續約 富比士：他未來能賺超過4.3億

大谷翔平提前續約，避免薪資仲裁。（路透）

天使 隊提前和大谷翔平 簽下1年3000萬美元的合約以避免薪資仲裁，財經雜誌富比士也撰文分析這筆簽約，認為這只是他未來薪資會超越隊友楚奧特薪資的伏筆。

富比士記者施拉茲伯格（Dan Schlossberg）撰文提到，大谷若打仲裁能拿到更高的薪水，因為沒有任何球員像大谷翔平在投、打兩端都如此傑出的表現。

施拉茲伯格分析，這筆簽約雖然讓大谷2023年續留天使隊，不過很有可能也是大谷留在天使的最後一年。因為天使老闆莫瑞諾（Arte Moreno）打算賣掉球隊，賣掉大谷能夠換取未來資產，若交易做得成功，能提升天使隊的價值，吸引買家的興趣。

今年交易大限前曾傳出大谷翔平會被交易至其他球隊，施拉茲伯格表示，任何想得到大谷的球隊都必須先付出「國王的贖金」（一大筆金錢）續約，合約有可能超越「神鱒」楚奧特（Mike Trout）在2019年簽下的12年4.3億。

文章最後也指出，無論大谷留在天使或離開，他依然是棒球界最具指標性的球員，同時也可能成為合約最大的的球員。大谷2023明星賽前才滿29歲，還有美好的未來在等他，而那個未來是在天使還是其他願意給高薪的季後賽 競爭球隊？還有待觀察。