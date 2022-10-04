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MLB／日媒捕捉大谷誘人肌肉線條 日網友喊：真是受不了

聯合新聞網／即時報導
大谷翔平投指叉球，秀出肌肉線條。（取材自推特）
大谷翔平投指叉球，秀出肌肉線條。（取材自推特）

大谷翔平本季投球表現再進化，近日在握球時的肌肉線條也被日本媒體捕捉到，引起網友熱烈討論。

日媒Full-Count在推特上張貼大谷翔平賽前練習的照片，大谷翔平在準備投出指叉球的動作，展現出手臂肌肉與血管形狀，該照片讓網友紛紛留言表示「好厲害的前臂、「真是受不了了」。

根據數據網站Baseball Savant顯示，大谷翔平指叉球使用頻率從去年的18.3%降為12.2%，不過他新練伸卡球並運用在實戰上，使用量為3.2%。滑球則超越直球成為最常使用的球種，使用量為38.9%。

大谷翔平9月投球成績堪稱完美，總計5場比賽4勝0敗防禦率1.09。本季還有一次先發機會，目前主投161局，只差1局就能符合規定投球局數，成為史上第一位符合「年度規定投球局數和規定打席」的選手。

大谷翔平 肌肉 日本

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