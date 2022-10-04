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MLB／紅雀主場例行賽最終曲 普荷斯702轟道謝球迷

記者陳宛晶／綜合報導
莫里納（左）、韋恩萊特（中）、普荷斯（右）一同退場。 （美聯社）
莫里納（左）、韋恩萊特（中）、普荷斯（右）一同退場。 （美聯社）

生涯在聖路易的最後一個例行賽打席，普荷斯（Albert Pujols）揮出最好的結局，3局下掃出一發陽春砲、生涯第702轟，5局下、兩出局時與莫里納（Yadier Molina）、韋恩萊特（Adam Wainwright）並肩，3人一起步下賽場，攜手打拚這麼多年，臨到告別時刻也在一起說再見。

紅雀2日以5：7輸給海盜隊之戰，賽前先為已宣布今年打完退役的普荷斯、莫里納舉辦全長46分鐘的引退儀式，普荷斯此役也打得精彩，2打數敲出2長打、挹注3分打點，1局下先敲場地二壘打、帶有2分打點，3局下再揮中外野方向陽春砲。

普荷斯生涯累積2214分打點，並列史上第2，僅次於漢克阿倫（Hank AAron）的2297分打點；貝比魯斯（Babe Ruth）生涯同樣累積2214分打點，但打點數據直到1920年才被官方認證採計，因此數據並不完整。

韋恩萊特先發4.2局失6分，5局上、兩出局時，總教練摩洛（Oliver Marmol）走上投手丘換投，意料之外的舉動是，莫里納、普荷斯陪著他一起結束出賽，3老並肩步下賽場，接受球迷的掌聲。

韋恩萊特說：「這真的是驚喜，很酷！」他尚未正式宣布引退，但此役無論如何確定是3人一起征戰的最後一場例行賽；他透露退場當下，雖然自己有點小鬧脾氣，「能與他們兩人一起走下賽場，我覺得很驕傲，我能說我是兩位偉大球星的隊友。」

普荷斯能理解韋恩萊特的不開心，「我還有幾場比賽要打，所以這感覺還不像是最後一戰，但我知道韋恩萊特會有點失望，他會希望能贏而且投得更好。」

莫里納同樣也有小遺憾，他期望能打完5局，「但不可能凡事都完美，能與他們兩人一起走下賽場，那對我、對棒壇都是很棒的瞬間。」

摩洛承認讓3老一起退場是原先的計畫，但也遺憾時機點選得不好，「我應該可以做得更好。」韋恩萊特該局被敲2安打開局，兩出局後再被蘇文斯基（Jack Suwinski）敲出安打掉分，而他在落後局面下退場，最終也成了此戰的敗投。

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