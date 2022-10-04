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MLB／季後賽只剩最後1席 費城人、釀酒人爭搶

記者藍宗標／綜合報導
如無意外，費城人將搶下季後賽名單最後一席。(美聯社)
如無意外，費城人將搶下季後賽名單最後一席。(美聯社)

大聯盟例行賽將在後天落幕，季後賽12席幾乎全部確定，衛冕世界大賽冠軍的勇士隊，在主場連續擊敗大都會隊3名強投狄葛隆（Jacob deGrom）、薛則（Max Scherzer、巴塞特（Chris Bassitt），3連戰橫掃，即將完成分區5連霸。

大都會原本在國聯東區獨霸，6月初領先勇士10.5場勝差，兩強最近互咬、先後闖進季後賽，分區王座之爭愈演愈烈；大都會想都沒想到，竟在例行賽最後一周輸掉關鍵3連戰，從領先一場勝差變成落後兩場，看來煮熟的鴨子要飛了。

大都會15勝投手巴塞特，2日只投2.2局失4分，最後3：5輸球，也讓勇士分區封王魔術數字降到1，大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）說：「要從這次系列賽學到一些東西，才能讓球隊變得更好。」

勇士繼道奇、太空人隊之後，成為本季第3支百勝球隊，總教練史尼克（Brian Snitker表示，3連戰開打前就向太太透露，「季後賽」開打了，這3戰氣氛確實也是如此。

例行賽最後3天，各隊只剩3到4場比賽，洋基、守護者、太空人、紅雀、道奇隊已獲分區冠軍，藍鳥、水手、光芒、勇士、大都會、教士隊搶下季後賽門票，最後一席形成費城人、釀酒人隊2搶1局面，如果沒有意外，領先兩場勝差的費城人應可晉級。

大都會 勇士 季後賽

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