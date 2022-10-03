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MLB／大谷翔平提前續約原因 日媒稱為了專心備戰經典賽

聯合新聞網／即時報導
大谷翔平。（美聯社）
大谷翔平。（美聯社）

天使隊巨星大谷翔平3日與球隊達成共識，將以1年3000萬美金征戰下賽季。只不過，多數擁有薪資仲裁權的球員都會等到隔年1、2月才宣布續約，較少人像大谷一樣於球季中就進行續約，日本媒體則分析，大谷翔平應該是為了備戰明年3月的經典賽才選擇提前續約，這達成了大谷與天使的「雙贏」局面。

2018年大谷翔平透過入札方式一圓大聯盟美夢，當年因薪資上限問題，年薪僅54.5萬美元，直到2020年獲得仲裁年資格後，薪水才順利破百來到300萬美元 ，而本賽季薪水則是550萬美元，但仍未符合大谷翔平的二刀流MVP身價。

大谷祥平昨與天使簽下1年3000萬美元的延長合約創下了薪資仲裁資格球員的最高薪紀錄，而據日媒中日體育分析，經球團加薪2450萬美金後，大谷也正式打破大聯盟史上加薪幅度最大的紀錄。至於為何選擇在球季中簽下合約，中日體育認為大谷是為了專心備戰經典賽，因為他曾提及非常想參與此項盛會，日媒指出若能提前續約，他就可不受干擾全力準備比賽。

雅虎體育則揣測，天使隊才是急於避免薪資仲裁的一方：「如果明年大谷申請薪資仲裁，將可能掀起一波腥風血雨，畢竟歷史上從來沒有二刀流出席聽證會過。」這回提前達成共識續約，對雙方而言都是雙贏的局面。

大谷翔平 天使 雅虎

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