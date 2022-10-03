MLB／賈吉苦吞3次三振 「創紀錄」第62轟難產

賈吉對金鶯隊苦吞3次三振，創紀錄只剩下4場比賽機會。（路透）

紐約洋基 「法官」賈吉（Aaron Judge）揮出本季第61轟追平美聯紀錄後連3場熄火，2日在主場最後一場例行賽，對巴爾的摩金鶯隊苦吞3次三振，創紀錄只剩下4場比賽機會。

賈吉前兩個打數都遭金鶯先發投手布拉迪希（Kyle Bradish）三振；5局下獲四壞保送，連30場上壘，為本季美國聯盟最長紀錄。他7局下遭金鶯中繼投手貝克（Bryan Baker）三振，是例行賽季在洋基球場最後一個打席。

30歲的賈吉挑戰美聯單季最多全壘打紀錄，追逐美聯打擊三冠王，與日籍「二刀流」球星大谷翔平 爭奪美聯年度最有價值球員（MVP），一個多月來，場內外一舉一動都是注目焦點。

這場比賽在細雨及強風中進行，賈吉苦吞3次三振，未能在馬瑞斯家人和4萬4332名球迷面前開轟。賈吉賽季第61轟出爐後，主場對金鶯系列賽7打數一支安打，被三振6次，5度獲四壞保送，一次靠觸身球上壘。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後坦言賈吉受到很多關注，不確定他是否在賽季尾聲感到疲乏。

布恩說：「我確信在某種程度上，他希望這個賽季能快點結束。我不認為他承受太大壓力。他絕對希望賽季能結束，我們會持續努力，看看給他休息一天是不是好事。」

此役是洋基本季最後一場主場例行賽，洋基明天起作客德州和遊騎兵隊打剩餘4場比賽，賈吉還有機會挑戰美聯單季最多全壘打紀錄。

金鶯雖無緣季後賽 ，仍不讓已進季後賽的洋基輕鬆應戰，此役首局靠安打串連先馳得點。洋基5局下趁金鶯投手暴投、捕手暴傳扳平比數。金鶯7局上攻勢再起，靠安打及連續保送攻占滿壘，先選到四壞擠回一分，再以高飛犧牲打追加保險分，終場3：1贏球。