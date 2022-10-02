MLB／史上最高…天使開3000萬年薪 再綁大谷1年

天使用3000萬再綁大谷翔平一年。（美聯社）

大谷翔平 身價5倍跳，天使 隊確定與他談妥2023年3000萬美元年薪，締造第3年薪資仲裁資格選手的史上最高薪紀錄。

大谷去年拿下美聯MVP，今年領的是在2021年季前早已簽妥的550萬元年薪，堪稱便宜又好用的最佳勞工；今年持續以二刀流的精彩演出宰制賽場，「自由」後的身價備受矚目，今天先確定明年年薪。

提前在今年球季還沒結束，天使已與大谷完成明年議薪，避免薪資仲裁，大谷年薪躍升為3000萬美元，打破貝茲（Mookie Betts）所保持的2700萬美元，締造第3年薪資仲裁資格最高薪紀錄。

代理教頭尼文（Phil Nevin）樂見大谷的合約早早底見，「這對他很棒，可以無憂無慮進入休賽季，這是件好事，雖然談薪不在我的管轄範圍，但執教大谷一直都充滿樂趣，希望我們可以再多相處一段時間。」

這筆合約並不代表大谷的「天使人生」更加穩固，大聯盟官網報導分析，隨著老闆莫瑞諾（Arte Moreno）在今年8月表達有意賣球隊，仍不清楚可能的經營權轉變是否影響球隊經營策略，天使在季外賣大谷的可能性極低、但機率不是零，新老闆與他洽談延長合約的意願也有待觀察。

近期大聯盟最受矚目消息就是大谷跟洋基 隊「法官」賈吉（Aaron Judge）的美聯MVP之爭，話題從場上表現延伸到各個媒體，都有自己所擁護的對象，昔日洋基死對頭紅襪「血襪傳奇」席林（Curt Schilling）也做出選擇，認為雖然賈吉的紀錄正當性比一票「禁藥重砲」更純，但還是將MVP選票投給大谷。

席林表示，賈吉的61轟就是追平大聯盟紀錄，因為在他的眼裡，邦茲（Barry Bonds）、馬怪爾（Mark McGwire）和索沙（Sammy Sosa）等涉入禁藥案的球員，都沒資格列入，「我不會投票讓這些人進名人堂，也不承認他們靠作弊達到的成績，所以我認為賈吉追平的就是大聯盟紀錄」。

儘管為賈吉的紀錄強力背書，但席林心中的MVP人選卻不是這名重砲，他說：「儘管賈吉表現出色，但MVP依舊是大谷」，他的理由是大谷成績相較去年MVP賽季有很大提升，除了打擊維持強勢，投手成績更是大躍進，絕對沒有球員比大谷更能在球場上展現出他的價值，「如果你想要選『最有價值』球員，這就是了」。