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MLB／水手再見轟 睽違21年闖季後賽…上次還是一朗菜鳥年

體育新聞組／綜合報導
水手重返秀後賽，隊友為功臣羅利慶祝。（Getty Images）
水手重返秀後賽，隊友為功臣羅利慶祝。（Getty Images）

MLB水手隊自2001年後，就沒有再打進過季後賽，9月30日對戰運動家隊，代打的羅利（Cal Raleigh）一發再見陽春砲，讓主場球迷徹底沸騰，終於重返相隔21年的季後賽。此外，光芒隊30日以7：3擊敗太空人隊，自力將魔術數字歸零確定取得美聯外卡，連續4年打進季後賽。

由於洋基隊以1：2輸給金鶯隊，水手隊要將季後賽魔術數字歸零只能靠自己，雖然1局下法蘭斯（Ty France）的安打先馳得點，但2局上運動家隊朗格利爾斯（Shea Langeliers）陽春砲讓比賽回到原點。

平手局面一路到9局下2出局後，羅利上場代打不打算加班，2號3壞滿球數下，將一顆85.5哩滑球敲成右外野全壘打，一棒終結比賽，也將水手隊送進季後賽。

水手上一次打進季後賽，是已退休的日本傳奇球星鈴木一朗在MLB的菜鳥年。當年，水手在例行賽拿下MLB史上最多的單季116勝，但在美國聯盟冠軍賽以1勝4敗不敵紐約洋基。

水手今年闖進季後賽，結束目前在北美4大職業賽最長的季後賽荒，但他們仍是MLB所有球隊中，目前唯一沒有打過世界大賽的球隊。NBA沙加緬度國王成為目前最「慘」的球隊，因為他們自2005-2006球季後，就沒打進季後賽了。

21年的等待，水手球迷早已等不及，剛確定季後賽魔術數字剩1，球迷就已經開始搶票，根據水手球團表示，季後賽外卡前兩戰的主場門票都已經完售，分區系列賽及美聯冠軍系列賽主場首戰也賣光。

此外，在對太空人的比賽中，光芒隊先發投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）前4局雖然丟掉2分，分別在1局下挨了布萊格曼（Alex Bregman）一發陽春砲、4局下因為古利爾（Yuli Gurriel）的安打掉分，但也僅此而已，最終投完7局僅失2分，等到隊友反撲。

光芒隊在1局上得分後，沈寂了3個半局，5局上阿羅薩雷納（Randy Arozarena）的三壘安打先追平比數，法蘭柯（Wander Franco）再補上一支安打，超前為3：2。

6局上希瑞（Jose Siri）、狄亞茲（Yandy Diaz）兩支二壘打分別帶有1分、2分打點，擴大領先，8局上沃爾斯（Taylor Walls）再補上一發陽春砲。最後，光芒以7：3擊敗太空人隊，成功拿下季後賽門票。

水手靠代打的羅利揮出再見全壘打，以2：1擊敗奧克蘭運動家，睽違21年後重返季後賽...
水手靠代打的羅利揮出再見全壘打，以2：1擊敗奧克蘭運動家，睽違21年後重返季後賽。（路透）

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