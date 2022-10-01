MLB／賈吉登頂「三冠王」 雙城阿拉斯成絆腳石

雙城阿拉斯打擊率3成15暫居打擊王。（美聯社）

洋基 「法官」賈吉（Aaron Judge）本季不僅敲出61轟追平美聯紀錄，也有機會成為自2012年卡布瑞拉（Miguel Cabrera）後，第二位在21世紀拿下打擊三冠王的球員。不過他的打擊率目前還落後雙城阿拉斯（Luis Arraez）。

賈吉在全壘打和打點遙遙領先，剩下打擊率受到挑戰。雙城9月29日面對白襪的比賽，阿拉斯4打數2安打，將打擊率推升至3成15，目前暫居美聯打擊王，賈吉3成13緊追再後，紅襪波賈茲（Xander Bogaerts）則是3成09，排名第3。洋基隊還剩下7場比賽，雙城和紅襪各有6場比賽。

雙城已經退出季後賽 競爭的行列，不過球迷還是能夠在剩餘的球季中關注阿拉斯的表現。阿拉斯表示：「我現在沒有壓力，棒球雖然很難，不過我相信自己並且努力打球。」