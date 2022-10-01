MLB／大谷15勝 無安打8局才破功 「更想要完投」

大谷翔平先發8局無失分，距投手規定局數162局只差1局。（路透）

投到第95球，大谷翔平 才被敲出此役的第一支安打，7.2局的無安打比賽至此破功，但還是繳出8局無失分好投，天使 隊終場以4：2擊敗運動家隊，收下本季第15勝的大谷心中，更想投出一場9局完投的比賽。

投手大谷9月29日除了開賽投出1次四壞保送外，接下來直到8局上、兩出局都未再讓對手上壘，當全場都起立關注時，被卡珀（Conner Capel）敲出一支內野穿越安打，最終投完8局被敲2支安打、1次四壞，另有10次三振。

大谷翔平賽前就有投出無安打比賽的念頭，他說：「我每一場都這麼想，想要投出無安打或是完全比賽，但此役速球狀況沒有很好，球速不如以往，滑球倒是很有效，能夠投到8局才破功，我也有點驚喜。」

全場感到最失望的除了大谷外莫過於小將游擊手索托（Juan Soto），因為那一個滾地球就是在他面前穿越的，賽後他也表示沒攔到十分失望。

賽後索托也有去找大谷致歉，表示他已全力伸展了，可惜還是讓球穿越了出去，而大谷賽後也有說到這一球是他投高了，所以才會被擊出安打。大谷也被攝影機捕捉到在休息室拍了拍索托的肩膀。

打者翔平則是4打數2安打、1分打點，持續推進個人最長的連14場敲安。天使全隊三轟，1局下倫吉福（Luis Rengifo）的首打席陽春砲先馳得點，接著3局下瓦德（Taylor Ward）、6局下史塔西（Max Stassi）也都敲出陽春砲，翔平則是在1局下二壘有人時的安打、貢獻1分打點。

這場比賽讓投手大谷本季成績來到15勝、防禦率2.35、213次三振，打者翔平則是打擊率2成75、34轟、94分打點，與洋基 隊「法官」賈吉（Aaron Judge）的美聯MVP之爭仍是賽後熱門話題。

大谷認為自己表現比去年拿下MVP時更好，但結果並不是他能掌握的，「MVP票選我想各位專家、記者更加專業，就交給你們決定，但我很想享受看賈吉比賽，作為一位球迷，看到他敲出61轟真的很棒。」

錯過一場無安打比賽，外界都很為大谷翔平惋惜，不過大谷自己有一個更樸實的目標，「在無安打比賽之前，我想先投完9局，來到這裡後我還沒完投過，雖然很基本，但這是我最想完成的。」