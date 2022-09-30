MLB／大谷翔平來美成重砲手 日本前東家跌破眼鏡

大谷翔平連13場敲出安打。（美聯社）

大谷翔平 本季持續在大聯盟展現「二刀流」身手，投球方面目前繳出14勝8敗，防禦率2.47的成績，打擊端也有34轟的長程砲火。近來前日本 火腿的GM （球團經理）山田正雄受訪時，就表示大谷現在有如此驚人的成就，其實遠超出他們的預測。

根據日本媒體「Full-Count」報導，火腿隊當初在評估大谷的打擊能力時，認為他應該是像前巨人隊外野手高橋由伸一樣，能穩定繳出3成打擊率、20支全壘打的中距離打者。然而現在他卻在棒球的最高殿堂，蛻變成為能轟出30、40發全壘打的重砲手，完全跌破他們的眼鏡。

當初大谷在選秀之前，就表明希望能夠挑戰美國職棒。後來在日本火腿強力挽留，並且承諾以「二刀流」方式培養大谷後，才總算留下這位好手。不過山田卻表示，火腿球團其實一直抱持著讓他「二刀流幾年之後，就改以專職打者身分」的想法。當時許多評論也認為，大谷專職打者會比較合適。

然而，大谷自己卻未對達成二刀流一事懷疑過。火腿前總教練栗山英樹也從旁輔佐他，由於現代棒球之前並沒有二刀流選手，因此球團是在一次次的實驗之下，慢慢摸索出同時訓練投球和打擊的方式。山田更直言，如果不是栗山監督，恐怕就難以達成二刀流偉業。

山田透露，2013年大谷剛加盟火腿自主訓練時，教練團先看到他驚人的揮棒速度，便表示「這一定是當打者的料，沒看過這種揮棒」。然而等到大谷開始練投時，又有教練認為「這一定是當投手的料」。而以現在大谷的表現來看，兩種意見毫無疑問都是正確的。而他的成功，也讓球界開始開始改變想法，若是以後再出現投、打兩端都出色的棒球員，可以仿效大谷的「二刀流」模式進行培養。