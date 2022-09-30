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MLB／嗆邦茲紀錄不乾淨 小馬里斯：盼賈吉破61轟紀錄

體育新聞組／綜合報導
馬里斯兒子（右）祝賀賈吉平父親紀錄。（Getty Images）
馬里斯兒子（右）祝賀賈吉平父親紀錄。（Getty Images）

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）28日打出平美聯單季全壘打紀錄第61轟，原紀錄保持人馬里斯的兒子（Roger Maris Jr.），也在場邊與賈吉母親一起見證這歷史性一刻，賽後小馬里斯受訪時表示希望賈吉能破父親紀錄，並說了，「這對我及所有人都很重要，他（賈吉）是乾乾淨淨的（沒有使用禁藥），所以破紀錄這件事應該發生。」他並表明，賈吉才是真正大聯盟單季最多全壘打王，而非只是美聯而已，因為其他人都是假的。

目前大聯盟紀錄單季全壘打紀錄是由2001年邦茲（Barry Bonds）所創的73轟，其次是麥奎爾（Mark McGwire）於1998年打出的70轟，接下來1998年索沙（Sammy Sosa）66轟，其他前四至六名都是由移奎爾與索沙包辦，直到第七名才是馬里斯與賈吉並列，也是美聯盟單季最多轟紀錄。但對於邦茲、麥奎爾、索沙這三人的紀錄，回應記者所問三人的紀錄是否缺乏合法性時？馬里斯回答，「我想大多數人都是這樣想的」。

邦茲、麥奎爾生涯都有禁藥傳聞，至於索沙也有吸毒指控，因此小馬里斯認證賈吉才是「貨真價實」，真正的全壘打王，應該也是捍衛自己父親的地位。馬里斯是在1985年過世，享年51歲，他於1961年在洋基隊打出61轟。

此外，老虎隊39歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera），28日在主場對皇家隊1局下轟出兩分砲，本季第5轟、生涯第507轟成為致勝一擊，幫助老虎2：1獲勝。

卡布雷拉上一轟是7月26日對教士隊之戰，此役4打數2安打，等了兩個多月再度開轟，生涯507轟仍居史上第27，1845分打點超越名人堂球員、紅襪隊傳奇球星雅澤姆斯基（Carl Yastrzemski）1分，躍居史上第12。

值得一提的是，洋基隊法官賈吉今年力拚美聯三冠王，最近一位締造紀錄的球員正是卡布雷拉，他在2012年以打擊率3成30、全壘打44支、打點139分，也奪下生涯首座美聯MVP。

洋基隊「法官」賈吉於28日打出平美聯單季全壘打紀錄第61轟。（Getty Ima...
洋基隊「法官」賈吉於28日打出平美聯單季全壘打紀錄第61轟。（Getty Images）

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