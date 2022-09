MLB／差點接到賈吉61轟球 球迷名叫「千層麵」意外暴紅

洋基 「法官」賈吉(Aaron Judge)28日在藍鳥主場敲出本季第61轟,追平美聯單季最多全壘打紀錄,一名身穿藍鳥球衣的球迷遺憾漏接該全壘打球,雙手抱頭表示遺憾,不過他在賽後接受當地媒體訪問,讓他有趣的姓氏意外掀起熱議。

