MLB／差點接到賈吉61轟球 球迷名叫「千層麵」意外暴紅

藍鳥球迷「千層麵」漏接賈吉61轟後失望抱頭。( 截圖自畫面)

洋基 「法官」賈吉（Aaron Judge）28日在藍鳥主場敲出本季第61轟，追平美聯單季最多全壘打紀錄，一名身穿藍鳥球衣的球迷遺憾漏接該全壘打球，雙手抱頭表示遺憾，不過他在賽後接受當地媒體訪問，讓他有趣的姓氏意外掀起熱議。

Pain 💀



These fans were sooooooo close to Aaron Judge's 61st home run ball.



(via @TalkinYanks)pic.twitter.com/E7nj52WUN3 — Yahoo Sports (@YahooSports) September 29, 2022

根據多倫多當地媒體採訪報導指出，未能接到該球的球迷名字叫做弗蘭基‧千層麵（Frankie Lasagna），是一間餐廳的店長。他在受訪時表示，「自己從來不會戴手套進場，差兩英尺我就能得到他，我應該準備一個漁網才對。」

被問到如果得到這顆球會做什麼事，千層麵表示：「我會留住球。只要能談判，我就會一直堅持下去，我想邀請法官讓來我的餐廳。」

該媒體的編輯在個人社群 轉發這則報導，引發球迷留言討論，「這真的是他的真名？」「這是我聽過最偉大的名字」「他的故事有很多層次」。該編輯證實他擁有一間餐廳《Terrazza》，也有網友找到該餐廳的介紹文章，這位店長名字確實叫做千層麵。