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MLB／勇士追上大都會並列龍頭 周末決勝負

體育新聞組／綜合報導
亞古納單場雙響砲，助勇士8：2贏球，並列國聯東區龍頭。（美聯社）
亞古納單場雙響砲，助勇士8：2贏球，並列國聯東區龍頭。（美聯社）

勇士27日靠著強打亞古納（Ronald Acuna Jr.）單場雙響砲的加持下，以8：2擊退國民，收下四連勝，加上大都會同日以4：6輸給馬林魚，兩隊再次共享國聯東區第一，周末的正面對決將是決定哪隊能搶下王座的割喉戰。

此戰前兩局勇士就掉了2分，所幸打線攻勢佳，很快就追回比數，10支安打換回8分，全隊共打出3支全壘打，除了亞古納的單場雙響砲外，5局上阿西亞（Orlando Arcia）也和亞古納「背靠背」開轟，投手後續也沒有再掉分，勇士終場就以8：2收下重要的一勝。

國聯東區寶座競爭進入白熱化階段，勇士和大都會都剩下7場比賽，周末兩隊將在亞特蘭大直接面對面進行三連戰，由勇士握有主場優勢，主砲亞古納表示目標是繼續贏球，並希望周末的系列賽能有好的結果，「這將是分出高下的關鍵時刻」。

目前勇士和大都會的戰績都是97勝58敗，由於道奇已鎖定國聯第一種子，國聯中區封王的紅雀又難以超車，因此搶下這分區冠軍的球隊會成為第二種子，不需要多打一輪3戰2勝的外卡戰。

勇士 大都會 亞特蘭大

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