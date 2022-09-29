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MLB／對賈吉連飆8顆伸卡球挨轟 苦主梅薩賽後無奈認輸

記者藍宗標／即時報導
梅薩對決賈吉8球除了伸卡還是伸卡，結果一顆失投就被賈吉逮到敲出平美聯紀錄的第61轟，自己也被寫入歷史。（美聯社）
梅薩對決賈吉8球除了伸卡還是伸卡，結果一顆失投就被賈吉逮到敲出平美聯紀錄的第61轟，自己也被寫入歷史。（美聯社）

藍鳥隊28日在多倫多主場對決洋基隊，雙方本季最後一次交手吸引3萬7008人進場觀戰，藍鳥球迷沒有等到季後賽門票，反而目睹「法官」賈吉（Aaron Judge）本季第61轟出爐，追平高懸61年的美聯單季最多轟紀錄，以3：8落敗後，本季對戰19場8勝11敗結束。

藍鳥全隊賽前都很清楚，只要擊敗洋基、加上金鶯隊輸球，就可搶下美聯外卡，儘管金鶯在波士頓1：3不敵紅襪隊，藍鳥卻被賈吉壞了好事，想進季後賽還要等一等。

此役打完前6局3：3平手，藍鳥7局上派出30歲左投梅薩（Tim Mayza），先被希克斯（Aaron Hicks）揮出安打，再遭賈吉轟出左外野兩分砲，接著解決卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）後退場，只投0.1局失兩分吞敗，終止本季8連勝紀錄。

賈吉歷史性的一轟開啟洋基7局上3分攻勢，成為致勝一擊，藍鳥總教練史耐德（John Schneider）說：「他是好打者，整季都很出色，擊球非常扎實。」

梅薩生涯5年出賽246場都是後援任務，本季第7次、生涯第26次挨轟「爆紅」；他是伸卡球為主的投手，今天面對3名打者投15球有14顆伸卡，只有1顆滑球，一站上投手丘就連投12顆伸卡，結果第11顆被賈吉逮中，被他一棒決定勝負。

梅薩對決賈吉8球除了伸卡還是伸卡， 一共被打出3次界外球，在滿球數時94.5哩稍微偏高，立刻成為苦主，他說：「當時一壘上有人，就是想用伸卡球對決賈吉，希望讓他打成滾地球。」

梅薩在球季賽倒數第7戰吞下首敗，形容「才犯錯一次，就讓賈吉逮到機會」。

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