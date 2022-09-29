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MLB／洋基、紅雀分區封王 瞄準世界大賽冠軍

記者蘇志畬／綜合報導
洋基繼2019後再次奪得美聯東區第一。（美聯社）
洋基繼2019後再次奪得美聯東區第一。（美聯社）

洋基隊27日贏得重要勝利，確定收下美聯東區王座，瞄準世界大賽冠軍只是第一步，賈吉（Aaron Judge）第61轟雖然「卡彈」仍值得他慶祝一番；同樣分區封王還有紅雀隊，在3名老將普荷斯（Albert Pujols）、莫里納（Yadier Molina）、韋恩萊特（ Adam Wainwright）率領下，重回國聯中區王座。

本場比賽，賈吉沒好球打，首打席一顆強勁平飛球被沒收，接下來4打席都獲保送，洋基靠托瑞斯（Gleyber Torres）3安、3分打點演出，仍以5：2擊敗藍鳥隊，取得本季第95勝跟美東王座。

「10月底我會更開心一點。」賈吉是指世界大賽預定開打的時間，「但現在還是很重要的時刻，尤其對許多隊友來說，他們還沒拿過分區王座，就好好享受吧。」

這是洋基繼2019年後，隊史第20次在分區封王，連6年打進季後賽，最大目標是從2010年起就沒拿過的世界大賽冠軍，總教練布恩（Aaron Boone）說：「我們是最強的隊伍，雖然過程有遇到些低潮，但要拿下美聯東區王座不容易。」

另一場比賽中，紅雀以6：2擊敗釀酒人隊，確定取得對戰優勢，就算兩隊最後在例行賽戰績相同也會勝出，同樣自2019年後再次奪得分區王座，連4年打進季後賽。

普荷斯在打開香檳前，集合全隊精神喊話，「記得這一刻，持續這個感覺到10月，把冠軍帶回聖路易，這是打球的目標；我們雖然擁有高薪，但這才是打球真正的目的，一起贏下冠軍吧。」

另外，勇士隊靠著強打亞古納（Ronald Acuna Jr.）單場雙響砲的加持下，以8：2擊退國民，收下四連勝，加上大都會同日以4：6輸給馬林魚，兩隊再次共享國聯東區第一，周末的正面對決將是決定哪隊能搶下王座的割喉戰。

紅雀隊確定拿下國聯中區龍頭，連續四年打進季後賽，這也是普荷斯、韋恩萊特與莫里納三...
紅雀隊確定拿下國聯中區龍頭，連續四年打進季後賽，這也是普荷斯、韋恩萊特與莫里納三老最後一次攜手拚冠軍。（美聯社）

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