MLB／勇士菜鳥完封勝 戰績緊追大都會

勇士菜鳥艾德投出完封勝寫下紀錄。（美聯社）

目前正在與紐約大都會 競爭國聯東區龍頭的勇士 隊，26日推出菜鳥投手愛德（Bryce Elder）先發出戰國民，他本場比賽虎虎生風，完投9局只被擊出6安且沒有任何失分，配上陣中重砲歐森（Matt Olson）久違開轟灌進3分打點，兩人攜手率領勇士贏球，愛德更創下隊史睽違32年的菜鳥完投完封紀錄。

23歲的愛德在此役技壓群雄，９局的投球中僅被敲出6安，送出6K僅1保送0失分的好成績，全場只在第六局時遭遇危機，1出局後接連被打2支安打後又保送把壘包塞滿，好在讓國民打者維特（Luke Voit）擊出雙殺打力保不失分，「滿壘計」成功奏效。

本場比賽除了愛德精采表現外，斧頭幫打者們此役也給予強大火力支援，其中9月打擊率只有1成18的明星一壘手歐森，相隔18戰後再次開轟，全場也打回3分，而歐蘇納（Marcell Ozuna）以及阿西亞（Orlando Arcia）也分別在第5局和第8局開轟，雙雙進帳2分打點，終場就以8：0完封國民，持續緊咬分區龍頭大都會，雙分只有1場勝差。