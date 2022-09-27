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MLB／1顆界外球讓小兄弟爭搶 海盜投手用2顆簽名球化解

記者陳宛晶／即時報導

一顆界外球引起的兄弟內戰，海盜隊投手貝德納（David Bednar）找到最佳止戰方法：2顆簽名球。

海盜今天以8：3擊敗紅人隊，首局在比賽場邊就被轉播鏡頭捕捉到有趣一幕，一對父母帶著兩個兒子威斯利、威廉進場看球，父親當時在雷諾茲（Bryan Reynolds）的打席接到一顆界外球，威斯利先一步從父親手中拿走這球，沒拿到球的威廉見狀開始嚎啕大哭。

畫面接著拍到父親為了安撫威廉，伸手向威斯利拿回了這顆球，結果威斯利一臉奧嘟嘟，威廉還是哭個不停。

暖心轉折發生在因雨暫停的空檔，事發當時在休息室內看著轉播的貝德納，注意到這對因一顆球鬧得不愉快的小兄弟，於是簽了兩顆球託人帶給他們驚喜。

當轉播單位帶著兩顆簽名球找上他們一家人時，兩位男孩臉上都是掩不住的驚喜。被問到為何拿走球弄哭威廉，威斯利給出的答案相當理直，他說：「因為我比他更喜歡雷諾茲。」

貝德納的貼心舉動，讓兩兄弟圓了進場的最大目標「拿到簽名球」；更巧的是，這一家人來自賓州Mars，就是貝德納的同鄉。

事實上，海盜左外野手蘇文斯基（Jack Suwinski）當時也注意到了兩兄弟的狀況，拋了一顆球上看台給他們，這一戰等於帶了四顆球豐收返家。

威廉 賓州

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