MLB／守護者美聯中區封王 最年輕、菜鳥多 開季不被看好

守護者隊華裔外野手史蒂文．關（Steven Kwan）（右）敲出滿貫砲，開心地和隊友慶祝。 （路透）

改名的第一年，守護者隊在美聯中區重返榮耀，日前以10：4擊敗遊騎兵隊後，繼2018年再取分區王座，成為史上第8支以「最年輕球隊」之姿進入季後賽的球隊。守護者本季已啟用16人首次升上大聯盟，更是大聯盟史上分區冠軍首見紀錄。

守護者本季平均年齡為打者25.9歲、投手26.3歲，兩項數字都是大聯盟最年輕；由於季外沒有重大補強，守護者開季被預測稱霸分區機率是6.4%，卻以86勝67敗、勝率5成62稱霸最弱分區。

在守護者確定登頂後，王牌投手畢柏（Shane Bieber）有一句霸氣的話想問：「年輕有錯嗎？」總裁安托列提表示，每支球隊都有自己的特色、化學效應，這需要時間經營，「這一年下來，你能看到屬於我們的特色正在形成，而選手也接納並開始起飛」。

華裔外野手史蒂文．關（Steven Kwan）是守護者開季驚奇人物，「登基之日」也扮演主角，第3局先敲安打為球隊首開紀錄，第8局掃出生涯首發滿貫砲，讓守護者得分站上雙位數。

道奇 隊同日以4：1擊敗紅雀隊，鎖定國聯戰績第1的位置。扣掉前年疫情 縮水賽季，連續3個完整賽季至少106勝更是史上首見，捕手史密斯說：「能拿到主場優勢真的超級重要，去年擦身而過，或許在晉級路上拖垮我們。」

完成史上第1隊連3年106勝起跳的偉業，道奇總教練羅伯茲 直呼太酷，強調長期穩定維持好成績，需要很多人努力才能完成。