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MLB／盼賈吉再上場多打 洋基迷竟倒戈 紅襪教頭傻眼

記者藍宗標／綜合報導
「法官」賈吉挑戰美聯單季最多轟紀錄。(Getty Images)
「法官」賈吉挑戰美聯單季最多轟紀錄。(Getty Images)

「法官」賈吉挑戰美聯單季最多轟紀錄，洋基球場連續5天吸引爆滿觀眾，但他卻在最熟悉的場地頻頻卡彈，連4戰停留在60轟，24日對紅襪隊打到9局上，竟有洋基球迷替世仇加油，讓紅襪教頭柯拉看到傻眼。

賈吉21日對海盜隊之戰，成為大聯盟史上第6位單季60轟打者，追平「棒球之神」貝比魯斯1927年締造的紀錄，接下來全壘打熄火，尤其對紅襪4連戰前3戰陷入低潮，合計9次打數只有1支安打；但洋基團隊氣勢不減，24日又以7：5獲勝，最近6連勝、近12戰10勝，離4年內第2座分區冠軍愈來愈近。

洋基此役出現3支全壘打，瑞佐7局下兩分砲成為致勝一擊；賈吉3次打數掛零、吞下2K，本季打擊率降到3成14，失去美聯打擊王領先地位，不過60轟、128分打點仍是大聯盟最強；兩隊25日最後一次交手，再拚洋基退役名將馬里斯1961年61轟美聯紀錄。

紅襪游擊手波賈茲24日4支2，打擊率3成15在美聯排名第1，成為賈吉挑戰三冠王的最大障礙。

基襪大戰前3戰湧進13萬8080人觀戰，24日坐在右外野區的部分洋基球迷，9局上竟為紅襪打氣，希望世仇至少追平比數，9局下才能看到賈吉打擊，但紅襪留下滿壘殘壘，柯拉說：「實在有點奇怪。」

不只如此，就連紅襪休息區旁的洋基球迷也對柯拉大喊：「加油，得個兩分吧。」他還向柯拉坦言，這輩子首次力挺紅襪。

另外，紅雀隊42歲老將普荷斯23日雙響砲重創道奇隊，成為史上第4位「700轟俱樂部」成員，24日4打數1安打、吞下兩次三振，未出現第701轟，紅雀終場2：6不敵道奇。

洋基 道奇

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