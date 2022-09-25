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MLB／達比修相隔10年再飆16勝 6連勝後百勝里程碑M5

記者藍宗標／即時報導
達比修有先發6局失兩分，順利奪下本季第16勝，這也是他相隔10年再度達陣單季16勝。（美聯社）
達比修有先發6局失兩分，順利奪下本季第16勝，這也是他相隔10年再度達陣單季16勝。（美聯社）

大聯盟本季例行賽倒數12天，教士隊力保國聯外卡，日籍投手達比修有24日對洛磯隊先發6局失兩分，以優質內容奪下本季第16勝，追平個人單季最多勝紀錄，教士終場9：3獲勝。

達比修用87球完成6局任務，被揮出5支安打包括1支全壘打，飆出8次三振，在3：2領先時退場，教士打線7局上大爆發，一口氣攻下6分奠定勝基，國聯外卡排名暫居第2，仍在季後賽安全名單內。

達比修2012年旅美首季，在遊騎兵隊投出16勝，相隔10年再創16勝佳績，生涯累積95勝，百勝之路愈來愈近；大聯盟亞洲員只有朴贊浩、野茂英雄達到百勝里程碑，分別是124、123勝，達比修可望明年達陣。

教士靠達比修優質先發終止2連勝，本季戰績84勝68敗，在國聯西區仍居第2，爭取外卡是前進季後賽唯一管道，和費城人、釀酒人隊形成3搶2局面，例行賽最後10戰毫無放鬆本錢。

達比修從8月28日擊敗皇家隊開始，最近6次登板全勝，而且已經連續7場比賽優質先發，本季出賽29場投出16勝7敗、防禦率3.05，勝場數在國聯和道奇隊岡索林（Tony Gonsolin）並列第3，只落後勇士隊萊特（Kyle Wright）20勝、道奇隊烏力亞斯（Julio Urias）17勝。

比修到球季結束前，最多還有兩場投球任務，有機會改寫個人單季最多勝紀錄。

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