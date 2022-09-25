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MLB／普荷斯雙響砲衝700轟 史上第4人

體育新聞組／綜合報導
普荷斯單場雙響，生涯第699、700轟火速搞定，成為大聯盟史上第4位700轟選手。（美聯社）
普荷斯單場雙響，生涯第699、700轟火速搞定，成為大聯盟史上第4位700轟選手。（美聯社）

紅雀隊當代傳奇普荷斯（Albert Pujols）23日在第3局炸裂兩分砲、第4局敲三分砲，生涯第699、700轟火速搞定，成為大聯盟史上第4位700轟選手。

紅雀此役在客場出戰道奇隊，普荷斯3局上以兩分砲狙擊道奇先發投手希尼（Andrew Heaney），這球擊球初速108哩，飛行距離434呎，霸氣將這球送上左外野看台，為紅雀先取得2：0領先。

更誇張的劇情還在後面，第4局一、二壘有人局面再次輪到普荷斯棒次，道奇換投因應，結果普荷斯面對畢克佛（Phil Bickford）結局還是開砲，這發三分砲再將差距擴大為5：0，單場雙響已灌進5分打點。

這是普荷斯的生涯第699、700轟，本季也已達21轟，在42歲這年完成生涯第18個20轟賽季，排名史上第3多，僅次於漢克阿倫（Hank Aaron）的20季、邦茲（Barry Bonds）的19季。

大聯盟史上先前共有3位「700轟俱樂部」會員，分別是邦茲762轟、漢克阿倫755轟、貝比魯斯（Babe Ruth）714轟，普荷斯成為史上第4人。

宣布今年就是最後一季時，沒人預料到普荷斯的「最後一舞」步伐如此華麗，當他達陣700轟時，外界紛紛道賀，曾同隊三年多的大谷翔平也向他表達敬意。

當他第四局轟出全壘打，客場繞壘時響起「Al-bert! Al-bert! 」（普荷斯名字）的歡呼。普荷斯達陣大紀錄難掩激動，但強忍到走道後才爆發。

普荷斯生涯從效力紅雀起步，2012年與天使隊簽下十年天價合約轉隊，十年之間看盡人情冷暖，去年季初遭到指定讓渡，改與道奇簽下一年合約、延續選手生涯，今年回歸生涯起點紅雀且預告打完退休。

普荷斯700轟。
普荷斯700轟。

道奇 大谷翔平 天使

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