我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱帶風暴伊安逼近 德桑提斯頒布全州緊急狀態令

分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

MLB／大谷打擊「右腳的秘密」 普荷斯教的

記者陳宛晶／綜合報導
大谷（右）回想普荷斯對自己的影響，感謝這名老將不藏私。（歐新社）
大谷（右）回想普荷斯對自己的影響，感謝這名老將不藏私。（歐新社）

效力紅雀隊的前隊友普荷斯（Albert Pujols）完成700轟偉業，而大谷也向這位當代傳奇表達敬意，也提及他的抬腳打法對自己帶來的影響。

普荷斯曾效力天使10季，從2018到21年季初與大谷同隊打拚，直到遭天使指定讓渡而結束「天使歲月」，去年效力道奇

大谷奪勝賽後被問到普荷斯的700轟大紀錄，他說：「我不知道他自己覺得怎麼樣，但能達成700轟這是完全不一樣的意義，能完成真的太棒了。」

他也表示，普荷斯完全肆虐了今年賽季，感覺他的油箱裡還有油料，能堅持這麼久一定有他的秘訣，「不知道是不是今年球季結束後就會退休，我能夠曾經和他一起打球、近距離接觸他，真的很榮幸，即使只是一小段時間。」

大谷也回想普荷斯對自己的影響，第一次見到這位神人時，就想和他請教抬腳打法（No-Step），「對我的影響真的很大，也影響了我的練習方式。」

2018年大谷經歷熱身賽的打擊低潮，進入賽季時脫胎換骨，動作的改變當時就曾造成討論，日本媒體曾披露「右腳的秘密」，而促成改變的幕後推手，其實就是普荷斯。

天使 道奇 退休

上一則

網球／淚眼送完費德勒 納達爾急返西班牙陪孕妻

下一則

MLB／30轟+200K創大聯盟紀錄 大谷奪14勝

延伸閱讀

MLB／普神再臨 連兩局開轟達陣700轟 史上第4人

MLB／普神再臨 連兩局開轟達陣700轟 史上第4人
MLB／普荷斯打破無安打比賽 對手反開心

MLB／普荷斯打破無安打比賽 對手反開心
MLB／普荷斯又開砲 距700轟剩2支

MLB／普荷斯又開砲 距700轟剩2支
MLB／普荷斯697轟超越A-Rod 史上第4

MLB／普荷斯697轟超越A-Rod 史上第4

熱門新聞

洋基隊岡薩雷茲（左）17日在比賽中上場打擊時，遭釀酒人隊捕手卡拉提尼（右）的回傳球近距離擊中頭盔。（取材自推特）

MLB罕見意外 打者還在準備 竟被捕手回傳球K中頭盔退場

2022-09-18 00:04
谷愛凌帶著媽媽與姥姥參加史丹福開學典禮。（取材自Instagram）

史丹福開學啦 谷愛凌戴紅色頭巾 新鮮人青春洋溢

2022-09-22 00:20
愛茉莉在格鬥比賽奪冠後，跳上圍繩上掀開上衣，露出雙峰，讓現場觀眾嗨翻天。 (擷自Tai Emery Instagram)

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

2022-09-04 14:39

拉沃盃／大家都哭了 費德勒淚別：我很高興、並不難過

2022-09-23 21:15
費德勒傳奇職業生涯落幕，最感謝的就是妻子。（新華社）

網球／終於能去滑雪了 費德勒決定退休：4個孩子3個哭

2022-09-24 20:05
NBA鳳凰城太陽隊老闆薩佛(右)。(美聯社)

NBA／種族及仇女言論惹眾怒 太陽老闆：將賣掉球隊

2022-09-21 19:12

超人氣

更多 >
哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...

哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...
三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定
美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個

美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個
被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人
歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條

歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條