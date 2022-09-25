MLB／大谷打擊「右腳的秘密」 普荷斯教的

大谷（右）回想普荷斯對自己的影響，感謝這名老將不藏私。（歐新社）

效力紅雀隊的前隊友普荷斯（Albert Pujols）完成700轟偉業，而大谷也向這位當代傳奇表達敬意，也提及他的抬腳打法對自己帶來的影響。

普荷斯曾效力天使 10季，從2018到21年季初與大谷同隊打拚，直到遭天使指定讓渡而結束「天使歲月」，去年效力道奇 。

大谷奪勝賽後被問到普荷斯的700轟大紀錄，他說：「我不知道他自己覺得怎麼樣，但能達成700轟這是完全不一樣的意義，能完成真的太棒了。」

他也表示，普荷斯完全肆虐了今年賽季，感覺他的油箱裡還有油料，能堅持這麼久一定有他的秘訣，「不知道是不是今年球季結束後就會退休 ，我能夠曾經和他一起打球、近距離接觸他，真的很榮幸，即使只是一小段時間。」

大谷也回想普荷斯對自己的影響，第一次見到這位神人時，就想和他請教抬腳打法（No-Step），「對我的影響真的很大，也影響了我的練習方式。」

2018年大谷經歷熱身賽的打擊低潮，進入賽季時脫胎換骨，動作的改變當時就曾造成討論，日本媒體曾披露「右腳的秘密」，而促成改變的幕後推手，其實就是普荷斯。