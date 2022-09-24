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MLB／普神再臨 連兩局開轟達陣700轟 史上第4人

記者陳宛晶／即時報導
普荷斯單場雙響，生涯第699、700轟火速搞定，成為大聯盟史上第4位700轟選手。（美聯社）
普荷斯單場雙響，生涯第699、700轟火速搞定，成為大聯盟史上第4位700轟選手。（美聯社）

普神再臨！紅雀隊當代傳奇普荷斯（Albert Pujols）今天在第3局炸裂兩分砲、第4局敲三分砲，生涯第699、700轟火速搞定，成為大聯盟史上第4位700轟選手，

紅雀今天在客場出戰道奇隊，普荷斯3局上以兩分砲狙擊道奇先發投手希尼（Andrew Heaney），這球擊球初速108哩，飛行距離434呎，霸氣將這球送上左外野看台，為紅雀先取得2：0領先。

更誇張的劇情還在後面，第4局一、二壘有人局面再次輪到普荷斯棒次，道奇換投因應，結果普荷斯面對畢克佛（Phil Bickford）結局還是開砲，這發三分砲再將差距擴大為5：0，單場雙響已灌進5分打點。

這是普荷斯的生涯第699、700轟，本季也已達21轟，在42歲這年完成生涯第18個20轟賽季，排名史上第3多，僅次於漢克阿倫（Hank Aaron）的20季、邦茲（Barry Bonds）的19季。

大聯盟史上先前共有3位「700轟俱樂部」會員，分別是邦茲762轟、漢克阿倫755轟、貝比魯斯（Babe Ruth）714轟，普荷斯在今天成為史上第4人。

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