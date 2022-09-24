MLB／洋基闖季後賽 連6年達標…張育成穿紅襪2度上壘

洋基在延長賽擊敗紅襪後確定拿下今年季後賽門票，近28年來第24次，也是大聯盟本季第5支晉級球隊。（Getty Images）

MLB洋基 隊22日以5：4在延長賽擊敗世仇紅襪隊，確定拿下今年季後賽 門票。洋基隊在自家主場4萬3123名球迷見證下，完成連續6年闖進季後賽，是近28年來第24次，也是大聯盟繼道奇、太空人、大都會、勇士隊之後，本季第5支晉級球隊。

本場比賽，洋基隊靠著史丹頓（Giancarlo Stanton）2分砲，以及唐納森（Josh Donaldson）在10局下的再見安打，順利拿下本季第91勝。

這是洋基隊連續6年確定挺進季後賽，然而最近一次拿下世界大賽 冠軍已是2009年的事，之後連世界大賽都沒打過，最多就在美聯冠軍賽敗下陣來。

洋基隊目前戰績91勝58敗，在美聯東區領先第二名的藍鳥隊7.5場勝差，要繼續往相隔兩年的分區王座邁進，賈吉（Aaron Judge）何時敲出本季第61轟也是一大看點。

在賈吉敲出本季第60轟後，引發球迷爭睹紀錄之夜的熱潮，二手票務平台SeatGeek上的外野門票熱銷，這波洋基與紅襪系列賽的外野座位平均售價，在兩天之間從72美元翻漲為197美元。

爭奪全壘打球的熱區價格更是被炒到誇張，兩張右外野104區第一排的位置喊價1132美元。Vivid Seats網站上103區的前排座位，一張門票也要超過500美元。

9局下，賈吉敲出一顆氣勢驚人的中外野飛球，飛行距離404呎，然而最終在牆前被接殺，沒能演出再見全壘打。比賽進入延長賽後，洋基靠著10局下唐納森的再見安打才贏下勝利。

台灣好手張育成前一次要對戰洋基隊前被光芒隊釋出，這次穿上紅襪隊球衣再次造訪洋基球場，先發2度上壘，包括一支二壘長打。