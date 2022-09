MLB／乖巧撿木屑後 大谷翔平單季200K成日投第4人

在明尼蘇達低溫 、雨勢中的登板,天使 隊大谷翔平 此役面對雙城隊,再解鎖一項重大里程碑,第4局面對桑契斯(Gary Sanchez)賞出三振,成為史上第4位在大聯盟達成單季200K的日籍投手,加上他的34轟,當然也是單季打者30轟、投手200K的大聯盟史上第一人

此戰在華氏53度的雨勢中進行,大谷首局就明顯受到動搖,一出局後連續3個保送,包含1顆觸身球,堆成滿壘,最終靠雙殺守備僅失1分,將傷害最小化。

度過首局危機後,大谷狀況回穩,第2局還上演模範學生畫面,面對帕拉西奧斯(Jermaine Palacios)的打席,他的斷棒直朝大谷而去,而他一個縱身跳躍後閃過,露出可愛的竊愛,還乖巧伶俐撿起地上的木屑。

