MLB／擊敗世仇紅襪 洋基連6年打進季後賽

洋基在延長賽擊敗紅襪後確定拿下今年季後賽門票，近28年來第24次，也是大聯盟本季第5支晉級球隊。 （路透）

隨著22日晚以5：4在延長賽擊敗世仇紅襪隊，洋基 隊確定拿下今年季後賽 門票，近28年來第24次，也是大聯盟本季第5支晉級球隊。

洋基隊22日在自家主場4萬3123名球迷見證下，靠著史丹頓（Giancarlo Stanton）2分砲，以及唐納森（Josh Donaldson）在10局下的再見安打，順利拿下本季第91勝。

這是洋基隊連續6年確定挺進季後賽，然而最近一次拿下世界大賽 冠軍已是2009年的事，之後連世界大賽都沒打過，最多就在美聯冠軍賽敗下陣來。

洋基隊目前戰績91勝58敗，在美聯東區領先第二名的藍鳥隊7.5場勝差，要繼續往相隔兩年的分區王座邁進，賈吉（Aaron Judge）何時敲出本季第61轟也是一大看點。

大聯盟季後賽隊伍陸續出爐，洋基隊是第5支，在他們之前還有確定拿下國聯西區王座的道奇隊、美聯西區王座的太空人隊，國聯中區前兩名大都會、勇士隊也都晉級，但仍在爭搶龍頭。