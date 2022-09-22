MLB／賈吉和大谷有機會並列MVP？大聯盟曾出現過1次

「法官」賈吉（右）與大谷翔平(左)的MVP爭論持續延燒，外界認為應該讓兩人並列，而史上確實也發生過一次並列案例。（路透、美聯社）

「法官」賈吉（Aaron Judge）與大谷翔平 的MVP爭論持續延燒，有不少人認為乾脆讓他們兩位並列MVP，而大聯盟百年歷史中，曾出現過1次兩位選手並列MVP的情況。

1979年紅雀赫南德茲（Keith Hernandez）以打擊率0.344拿下國聯打擊王、48支二壘安打和116得分也都是國聯第一，另外還收下金手套。該年紅雀在國聯東區排名第3。

他的競爭對手海盜史塔基爾（Willie Stargell）則繳出打擊率0.281、32轟的成績，在季末的關鍵賽事中敲出雙響砲，幫助球隊拿下國聯東區冠軍。

結果1979年的MVP票選，史塔基爾拿下10張第一名選票、赫南德茲雖然只拿到4張，不過與兩人的加總分數都是216分，因此成為史上唯一一次並列MVP的情況。

大都會傳奇一壘手赫南德茲(圖)在紅雀時期曾和海盜史塔基爾並列MVP。（美聯社）

賈吉在面對海盜的比賽敲出第60轟，同時登上美聯三冠王。大聯盟21世紀唯一拿下打擊三冠王的是2012年老虎名將卡布雷拉（Miguel Cabrera），該年他也拿下美聯MVP。大谷翔平正在挑戰成為史上第一位「符合年度規定投球局數和規定打席」的選手，並且追求「15勝、200K、40轟、100打點」的紀錄。