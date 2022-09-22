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MLB／光晉級不夠 勇士拚分區龍頭

體育新聞組／綜合報導
勇士隊達諾德（右）敲出兩分砲，與隊友慶祝。（美聯社）
勇士隊達諾德（右）敲出兩分砲，與隊友慶祝。（美聯社）

大聯盟賽程剩下最後兩周，季後賽隊伍也陸續出爐，勇士隊19日確定連續5季挺進季後賽、挑戰世界大賽二連霸，也是道奇、太空人、大都會隊之後，第4支晉級球隊；尤其勇士只落後大都會1場勝差，仍有機會一拚國聯東區冠軍。

衛冕軍勇士19日以3:2擊退國民，比賽結束後不久大都會以7：5逆轉釀酒人，讓勇士以外卡身分確定打入季後戰，有機會挑戰二連霸。

身為衛冕軍勇士19日對上成績墊底的國民隊，在四局下勇士捕手達諾德（Travis d'Arnaud）掃出一發中外野方向兩分砲，率先破蛋，八局下游擊手史旺森（Dansby Swanson）再補一發右外野陽春砲，勇士靠著這兩支全壘打，以3：2贏得比賽，拿下近期五連勝，並且連續五年打入季後賽。

勇士目前以93勝55敗坐穩國聯外卡第一，不過勇士和國聯東區龍頭大都會僅有1場勝差，在剩下的14場比賽中，仍是有機會連續五年奪下國聯東區冠軍，並免於外卡戰。

對於確定進入季後賽勇士的教練史尼克（Brian Snitker）表示並沒有過多興奮，目前的目標是希望能拿下季賽國聯東區冠軍，「很明顯我們要的更高。」

大聯盟季後賽制，前兩種子可以不用打第一輪的驟死戰，目前道奇以103勝穩坐第一，而勇士和大都會其中一隊會成為第二種子，另外一隊則是要以第四種子身份去打外卡戰。

勇士 大都會 季後賽

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