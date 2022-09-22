MLB／史上第6人…賈吉60轟 追平貝比魯斯

賈吉本季第60轟出爐，只差1轟追平美聯單季最多轟紀錄。（Getty Images）

大聯盟相隔21年再次誕生單季60轟打者，洋基 隊「法官」賈吉（Aaron Judge）20日9局下轟出陽春砲，點燃球隊5分逆轉秀，也是個人本季第60轟，成為史上第6人，距離美聯單季紀錄只差1轟。

洋基以4分落後進入9局下，賈吉開局陽春砲開始，接著瑞佐（Anthony Rizzo）二壘打、托瑞斯（Gleyber Torres）保送、唐納森（Josh Donaldson）安打，史丹頓（Giancarlo Stanton）在滿壘局面轟出滿貫砲，向對手說再見，以9：8逆轉擊敗海盜隊，海盜後援投手克羅（Wil Crowe）成為苦主。

賈吉這一轟追平「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）1927年60轟紀錄，逼近洋基前輩馬里斯（Roger Maris）1961年創下的美聯單季61轟紀錄，洋基隊本季還剩15場比賽，賈吉被看好可輕易追平，甚至超越馬里斯。

「上場前我不會在意數據。」賈吉表示，自己只想幫助球隊贏球，說到60轟對自己的意義，就是能夠與貝比魯斯、馬里斯這些洋基傳奇的名字並列，「小時候絕對不會想過，自己的名字可以跟他們相提並論，這是無上榮耀。」

賈吉成大聯盟史上第6位（第9度）達成單季60轟的球員，最近一次要追溯到2001年邦茲（Barry Bonds，73轟）、索沙（Sammy Sosa，64轟），曾在1998年上演全壘打王大戰、挽回大聯盟人氣的索沙、麥奎爾（Mark McGwire），生涯各有3次、2次達成紀錄。

賈吉20日賽後打擊率3成16、60轟、128分打點，三項數據都位居美聯第1，大聯盟有機會自2012年老虎隊卡布雷拉（Miguel Cabrera）之後，再次出現打擊三冠王；若是賈吉三冠王加上破紀錄，天使 隊日籍球星大谷翔平 就算單季15勝、40轟，恐怕也難以競爭美聯MVP。

賈吉這顆全壘打球的價值預估可達幾十萬美元，撿到的幸運球迷凱勒斯（Michael Kessler）卻二話不說馬上歸還，他說道：「因為賈吉為球隊付出太多。」