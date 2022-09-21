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MLB／新任萬磁王 大都會單季106次觸身球破紀錄

記者蘇志畬／即時報導
坎納被觸身球砸中。（美聯社）
坎納被觸身球砸中。（美聯社）

大都會隊今天以0：6輸給釀酒人隊，坎納（Mark Canha）還被觸身球砸中2次，吉洛梅（Luis Guillorme）也有1次，意外解鎖一項紀錄，全隊單季106次觸身球是大聯盟現代棒球年代新高，總教練蕭瓦特（Buck Showalter）還把球留下。

大都會超越的是2021年紅人隊才寫下的105次觸身球紀錄，這是1900年後現代棒球的紀錄，在此之前是1889年金鶯隊的單季160次觸身，今年球季還有約2周，大都會有機會將紀錄繼續堆高，不過這恐怕是球員並不樂見。

坎納說，我們就是看著紀錄被打破，然後繼續比賽，「你也沒辦法做什麼，就是留下紀錄，我們當然有點沮喪，發生在自己球隊時，這可不是什麼好事。」

蕭瓦特不時抱怨自家球員被丟太多觸身球，但當9局上吉洛梅被打中那記破紀錄的觸身球後，他比出要球的手勢，被問到要那顆球拿來做什麼？蕭瓦特開玩笑說：「答案太不雅，我拿給打擊教練了，看他們想要幹嘛就幹嘛。」

關於這106次觸身球，蕭瓦特也說：「沒有一顆是故意的，很明顯是有些狀況。」

去年球季大聯盟整體觸身球數字是2112次，2019年則是1984次，今年球季至今則是1875次，外界一般認為，跟投手傾向投內角，還有球速增加、變化球偏多導致失投球變多有關，另外就是大聯盟開始嚴格禁止使用外部物質。

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