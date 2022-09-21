MLB／敲出60轟當下 賈吉氣自己：怎麼不早一點

賈吉敲出單季第60轟。（美聯社）

敲出單季第60轟的日子，洋基 隊「法官」賈吉（Aaron Judge）回應訪問時露出笑容，雖然球隊贏球，但他更希望自己這一轟早幾局出爐，「我有點氣自己，希望在滿壘時敲出。」

洋基隊20日靠著9局下的5分大局，以9：8逆轉擊敗海盜隊，攻勢的發起是從賈吉開局陽春砲開始，而後面瑞佐（Anthony Rizzo）二壘打、托瑞斯（Gleyber Torres）保送以及唐納森（Josh Donaldson）安打，滿壘局面史丹頓（Giancarlo Stanton）的一發滿貫砲向對手說再見。

不過賽後談到開轟當下心情，賈吉笑說：「我有點氣自己，我希望在滿壘的時候敲出來，前面滿壘1出局的時候，我被三振，我氣自己怎麼不早點打出來，還好隊友幫忙，我們還是贏球了。」

賈吉這一轟追平了貝比魯斯（Babe Ruth）在1927年的60轟紀錄，距離洋基隊前輩馬里斯（Roger Maris）在1961年創下的美聯單季61轟紀錄，也只差1轟。

「上場前我不會去在意數據。」賈吉表示，自己只想著幫助球隊贏球，今晚敲出陽春砲，但還是落後了幾分，但這支球隊就是有不放棄精神，拚戰到底，才有好的結果。

60轟仍是難以忽視的大數字，要說到對自己的意義，賈吉表示，大家開始提到魯斯、馬里斯這些洋基傳奇的名字，「小時候絕對不會想過自己的名字可以跟他們相提並論，這是無上榮耀，不過距離賽季結束還有幾場比賽，希望多拿下幾場勝利。」

賈吉20日賽後打擊率3成16、60轟、128分打點，三項數據都位居美聯第一，大聯盟有機會自2012年老虎隊卡布雷拉（Miguel Cabrera）之後，再次出現打擊三冠王。