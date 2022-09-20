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MLB／賈吉敲第60轟追平貝比魯斯 引爆洋基單局5分逆轉

記者蘇志畬／即時報導
洋基隊「法官」賈吉20日面對海盜隊在9局下轟出一發陽春砲，引爆洋基球場歡呼聲，點燃洋基隊單局5分逆轉秀。（美聯社）
洋基隊「法官」賈吉20日面對海盜隊在9局下轟出一發陽春砲，引爆洋基球場歡呼聲，點燃洋基隊單局5分逆轉秀。（美聯社）

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）20日再次開庭，面對海盜隊在9局下轟出一發陽春砲，引爆洋基球場歡呼聲，點燃洋基隊單局5分逆轉秀，以9：8擊敗海盜隊，賈吉也以單季60轟追平貝比魯斯（Babe Ruth），距離美聯紀錄也只差1轟。

賈吉今年球季的「轟」狂表現讓他成為年度MVP熱門人選，大家都在關注，什麼時候能夠追平洋基隊前輩馬里斯（Roger Maris）在1961年創下的美聯單季61轟紀錄。

20日面對海盜隊之戰，賈吉前兩打席都敲出滾地球出局，5局下在一壘有人時選到保送，6局下則是在滿壘時遭到三振出局。

洋基隊以4：8落後進入9局下，賈吉作為開局首名打者，馬上敲出一發陽春砲，啟動追分模式，洋基隊在無人出局之下攻占滿壘，史丹頓（Giancarlo Stanton）再一發滿貫砲逆轉戰局，海盜隊後援投手克羅（Wil Crowe）1個人次都沒解決就丟掉5分，吞下敗投。

賈吉這一轟為他在與大谷翔平的MVP之爭中大大加分，成為大聯盟史上第6位單季敲出60轟以上的球員，追平貝比魯斯在1927年的60轟紀錄，再往前則是馬里斯、索沙（Sammy Sosa）、邦茲（Barry Bonds）、馬奎爾（Mark McGwire）的名字。

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