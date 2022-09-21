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MLB／達比修「完全比賽」被主審毀了？ 媒體叫屈

體育新聞組／綜合報導
達比修有連3顆好球被判成壞球，打者獲得保送上壘。（美聯社）
達比修有連3顆好球被判成壞球，打者獲得保送上壘。（美聯社）

教士日籍強投「混血王子」達比修有18日面對響尾蛇的比賽擔任先發，前4局沒有被任何打者上壘，直到5局上1出局，他連續投出3顆進入好球帶的球，卻都被主審判定為壞球，打者獲得保送上壘，引發美日媒體不滿，認為達比修的完全比賽被毀掉了。

達比修此役主投6局0失分，總共投94球，有70顆好球。前4局他沒有讓任何一位打者上壘。比第5局對上馬提 （Ketel Marte）的打席引起爭議，根據大聯盟官網的比賽回顧，這3顆球都進入好球帶內，但卻被判定為壞球。隨後下一名打者也敲出安打，終結無安打比賽的可能性。

根據日本媒體「中日體育」報導，達比修表示：「我不明白完全比賽或無安打比賽是什麼感覺，當時被判保送時我心想，『我的眼睛可能怪怪的』，沒有太介意。」接受「美國電台」採訪時他則說：「我當時覺得，雖然一開始看好像是好球，但之後再想想，果然是壞球啊。」他也表示球隊贏球才是最重要的。

完全比賽和無安打比賽破功，對於達比修已經不是新鮮事了。他效力遊騎兵時期，曾在2013年4月2日面對太空人的比賽中，前8.2局完全比賽，還差一個出局數的情況下，被打者手岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）敲出安打。2014年5月11日對上紅襪，前8.2局無安打，最後也被打者「老爹」歐提茲（David Ortiz）敲出安打。

雖然完全比賽再度破功，但教士還是順利收下此戰勝利，達比修獲得本季第15勝，成為2007年皮維（Jake Peavy）後，教士首位15勝的教士隊投手。

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