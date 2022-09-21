MLB／太空人、大都會 搶下季後賽門票

太空人隊亞土維首局敲出陽春砲。（美聯社）

大聯盟19日再發出兩張季後賽 門票，太空人 隊以4：0擊敗光芒隊後，完成美聯西區2連霸，大都會 至少收下外卡資格，暌違6年再闖季後賽。

太空人首局就靠亞土維（Jose Altuve）的陽春砲先馳得點，第6局還是他的安打領路，太空人單局3安打、1保送，艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）安打先掃回1分打點，布萊格曼（Alex Bregman）二壘打再挹注2分。

太空人成為美聯第1支晉級季後賽的球隊，賽後在休息室開起香檳浴，73歲老教頭貝克（Dusty Baker）也跟著戴上蛙鏡玩瘋了，被子弟兵噴得滿身濕，受訪時嗨喊：「我愛這群球員，他們熱愛贏球，也總是準備好要贏。」

另一方面，大都會以7：2擊敗釀酒人隊，薛則（Max Scherzer）因傷缺陣兩周後歸隊，一回來就是近乎完美的表現，先發6局未被敲安、送出9次三振，拿下本季第10勝、生涯第200勝，幫助大都會重返季後賽。

大都會前次闖季後賽已是2016年，薛則說：「這對球團、球迷意義重大，也是拚戰的目標，還有更重大的時刻在等待我們，盡情微笑後要繼續打拚了。」

大都會在2020年正式轉賣，由億萬富豪科恩（Steve Cohen）成為大都會新老闆，在接手球隊後為了冠軍花錢不手軟，本季大都會更一舉超越豪門道奇、洋基，成為大聯盟近33年來，團隊薪資最高的球隊。

大聯盟秘書處表示，大都會本季例行賽球員薪資總和將高達2.739億美元，創下自1989年以來的新紀錄。近兩年薪資最高的道奇，本季團隊薪資2.672億美元，排名第二；排名第三的是洋基隊，團隊薪資2.544億美元。

賽揚強投薛則（Max Scherzer）季前以3年1.3億美元加盟，本季薪資4333萬美元創下大聯盟新紀錄。他的薪水只比運動家隊整隊少500萬左右。如果再加上林多（Francisco Lindor）和狄葛隆（Jacob deGrom）的合約，三人今年加起來拿了1.03億美元，有8支球隊的薪資總和低於這個數字。