我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王子公主互動吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

MLB／大谷安打139支新高 水手教頭：他的油箱還有很多料

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平再推進一項個人最佳成績，本季已達139支安打，改寫大聯盟生涯個人最佳成績。(美聯社)
大谷翔平再推進一項個人最佳成績，本季已達139支安打，改寫大聯盟生涯個人最佳成績。(美聯社)

大谷翔平再推進一項個人最佳成績，18日面對水手隊3打數有1安打，本季已達139支安打，改寫大聯盟生涯個人最佳成績，天使終場以5：1擊敗水手，在這波4連戰先取得前3戰勝利。

大谷前役才對水手繳出7局無失分兼致勝二壘打的兇狠成績，關掉「雙刀模式」後，此戰擔任第3棒、指定打擊出賽。

大谷首打席選到保送，第2局打向游擊方向的滾地球，讓他跑出一支內野安打，成為他今年的第139安，突破去年的138安；接下來兩打席則是三振、滾地球出局收場。

天使本季還有16場比賽要打，大谷的安打數有望持續突破新高；另一矚目焦點則是他的投球局數，能否達到規定局數162局，目前差距14局，有機會成為單季打席、投球局數都達標的史上第一人。

大谷打到季末依然帶勁的演出，就讓水手教頭瑟維斯（Scott Servais）驚嘆：「大家到9月應該都滿累了，但他感覺油箱裡還有很多料。」

此外，大谷翔平本季僅差4次三振就能達成大聯盟有史以來首位30轟、送出200次三振的球員。而大谷翔平本季合計已投148局，只要再投14局就能解鎖「單季符合規定投球局數與規定打席」的二刀流成就，這也是大聯盟前所未見。

大谷翔平 天使

上一則

NBA／銳不可擋 75歲賈霸重現天勾絕技

下一則

MLB／賈吉「轟」狂 隊友：別吵了，他就是今年美聯MVP

延伸閱讀

MLB／天使連8年飛不進季後賽 大谷翔平繼續零經驗

MLB／天使連8年飛不進季後賽 大谷翔平繼續零經驗
MLB／現代版神獸 大谷翔平3項前所未見二刀流紀錄倒數

MLB／現代版神獸 大谷翔平3項前所未見二刀流紀錄倒數
MLB／大谷翔平139安破新高 水手教頭驚嘆「不累嗎？」

MLB／大谷翔平139安破新高 水手教頭驚嘆「不累嗎？」
MLB／大谷翔平投打守俱佳 8K+1打點 13勝到手

MLB／大谷翔平投打守俱佳 8K+1打點 13勝到手

熱門新聞

美國男子滑冰選手馬里寧（左）在今年1月的美國花式滑冰錦標賽獲得第二名。他14日在美國秋季國際經典賽中完成世界首次的四圈半迴轉跳。（美聯社）

滑冰／世界首次 美17歲新星馬里寧成功做出四圈半迴轉跳

2022-09-15 09:14
洋基隊岡薩雷茲（左）17日在比賽中上場打擊時，遭釀酒人隊捕手卡拉提尼（右）的回傳球近距離擊中頭盔。（取材自推特）

MLB罕見意外 打者還在準備 竟被捕手回傳球K中頭盔退場

2022-09-18 00:04
愛茉莉在格鬥比賽奪冠後，跳上圍繩上掀開上衣，露出雙峰，讓現場觀眾嗨翻天。 (擷自Tai Emery Instagram)

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

2022-09-04 14:39
費德勒宣布退休。（路透）

「瑞士特快車」到站 網壇天王費德勒宣布退休

2022-09-15 09:44
鳳凰城太陽隊老闆薩佛。（美聯社）

太陽隊老闆職場行為不當 禁參與NBA活動1年、罰千萬

2022-09-13 16:26
朗多與設計師女友菈托愛雅求婚成功。(美聯社)

NBA／朗多紐約時裝周求婚成功 設計師女友曬出大鑽戒

2022-09-13 07:43

超人氣

更多 >
頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相
理財專家建議 退休前應該購買的8項物件

理財專家建議 退休前應該購買的8項物件
哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋
英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別

英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別
哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程

哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程