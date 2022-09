MLB／被主審毀了完全比賽 美日媒體齊聲為達比修抱屈

教士日籍強投「混血王子」達比修有19日面對響尾蛇的比賽擔任先發,前4局沒有被任何打者上壘,直到5局上1出局,他連續投出3顆進入好球帶的球,卻都被主審判定為壞球,打者獲得保送上壘,引發美日媒體不滿,認為達比修的完全比賽被毀掉了。

達比修19日主投6局0失分,總共投94球,有70顆好球。前四局他沒有讓任何一位打者上壘。比第五局對上馬提 (Ketel Marte)的打席引起爭議,根據大聯盟官網的比賽回顧,這三顆球都進入好球帶內,但卻被判定為壞球。隨後下一名打者也敲出安打,終結無安打比賽的可能性。

達比修有面對馬提連3球進入好球帶,卻被判成壞球。(截圖自大聯盟官網)

根據日本 媒體《中日體育》報導,達比修表示:「我不明白完全比賽或無安打比賽是什麼感覺,當時被判保送時我心想,『我的眼睛可能怪怪的』,沒有太介意。」接受《美國電台》採訪時他則說:「我當時覺得,雖然一開始看好像是好球,但之後再想想,果然是壞球啊。」他也表示球隊贏球才是最重要的。

Darvish threw four strikes in this at-bat but in the scorebook it's a walk. Perfect game over. Mud is all of us right now pic.twitter.com/Nq4XF308qf