MLB／天使連8年飛不進季後賽 大谷翔平繼續零經驗

天使隊前進季後賽的機率，19日正式歸零，連續8年沒季後賽可打，持續浪費大谷的青春。（Getty Images）

天使 隊前進季後賽 的機率，在19日正式歸零，以1：9慘敗給水手隊賽後，確定連續8年沒有季後賽可打，大谷翔平 繼續遙望哪一年才會輪到自己。

兩隊這波4連戰由天使拿下前3勝，大谷在最後一戰擔任先發第2棒、指定打擊，4打數有2安打，前兩打數都吞下三振後，第3打席在第6局敲出二壘打，並靠達菲（Matt Duffy）二壘打、瓦德（Taylor Ward）高飛犧牲打跑回天使唯一分數；第4打席則是敲出一壘打。

讓天使斃命的一擊在第5局出現，36歲老將桑塔納（Carlos Santana）炸裂滿貫砲，9局還補上一發陽春砲，雙響砲灌進5分打點。

桑塔納笑說，今天正好是媽媽的生日，全壘打是要給她的禮物，「我老婆跟我說，『如果你今天沒打全壘打，應該是你不夠愛你媽吧！』』結果自己用雙響回應，「看吧！我對我媽的愛有這麼多。」

水手教頭瑟維斯（Scott Servais）也知情此事，「第二轟後，我就跟他說，你真的很愛你媽喔！」他讚桑塔納一直都超棒，在休息室裡以老將之姿穩定軍心，「在這波小低潮裡，也總能看到他挺身幫助隊友，這些老將就是寶，特別是當他們打滿貫砲時。」

天使輸球後戰績64勝83敗、勝率4成35，打進季後賽的機率也在這一戰後歸零，從2015年起連8年無緣季後賽。