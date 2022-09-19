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MLB／投打俱佳 主砲翔平掩護投手大谷奪勝

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平勝投靠自己，天使隊攻下的2分都與他有關。 （路透）
大谷翔平勝投靠自己，天使隊攻下的2分都與他有關。 （路透）

大谷翔平的勝投靠自己最實在，18日先發7局無失分，天使隊攻下的2分也都與他有關，貢獻1分打點、跑回1分，幫助天使以2：1擊敗水手隊。大谷拿下本季第13勝，面對美聯MVP論戰，他給出的答覆是「今年的自己比去年更好」。

大谷先發7局、共用107球，僅被敲出3安打、無失分，有8次三振、1次保送，但其實他在前兩局投完已用43球，難以預見這會是一場7局投球。

代理教頭尼文透露，「大概在第2或第3局後，我有看到他看了計分板，那時他的用球數偏高，感覺他知道自己必須控制用球數。」大谷在第3到5局共用39球，讓水手打者出局如風，水手教頭瑟維斯也注意到了他在比賽中的快速修正能力，「他能投到100哩，只是想不想而已，他也能用滑球取得出局數。」

大谷在打擊區上2打數有1安打，首局用二壘打掃回天使的第1分，第2分也是他的保送上壘最終跑回的分數，繳出投打兩端都精采的一戰，「主砲翔平」掩護「王牌大谷」拿下這一勝。

今年美聯MVP掀起論戰，究竟是大谷或洋基隊賈吉更夠格，面對這道難題，他回應盡量不去評判自己的表現，「但我能說的是，今年球季的感覺比去年還要好，這是我有信心的地方。」

他坦言，若單純就帳面成績來說，打擊成績不確定是否優於去年，「但就投球、打擊的平衡表現，我認為今年更好，這也是我一直想做到的事情。」

天使 大谷翔平 洋基

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