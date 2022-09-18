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MLB／大谷翔平投打守俱佳 8K+1打點 13勝到手

記者陳宛晶／即時報導
天使隊「二刀流」大谷翔平17日擔任先發投手，先發7局僅被敲出3安打、無失分，送出8次三振。（美聯社）
天使隊「二刀流」大谷翔平17日擔任先發投手，先發7局僅被敲出3安打、無失分，送出8次三振。（美聯社）

大谷翔平技能點滿，「投手大谷」今天先發7局僅被敲出3安打、無失分，送出8次三振，「打者翔平」的二壘打則為天使開張分數，就連守備也有精彩好球，天使終場以2：1擊敗水手隊，大谷拿下本季第13勝。

大谷此役在首局就火力全開，1局上飆出101.1哩的伸卡球，1局下掃出擊球初速106.8哩的左外野方向二壘打，棒球數據網站Codify驚嘆：「如果有選手能投出101.1哩的伸卡，還能以106.8哩擊球初速反方向攻擊，那會很神奇，大谷翔平卻在1局內都辦到了。」

大谷投到第7局出現第一個四壞保送，但隨後用雙殺化解，投手丘上的任務以7局極好投、107球收工，帶著2：0領先退場，而此役8K入袋後，本季也累積196K，有望在下一戰完成生涯第一個200K賽季。

面對水手先發投手柯比（George Kirby），天使首局就有分數進帳，楚奧特（Mike Trout）先敲安打上壘，大谷補上長打，這球飛行距離372呎，在30座大聯盟有25座會形成全壘打，但在自己家裡這是一支幫助天使先馳得點的二壘打，而本季累積138支安打已追平去年的成績，即將改寫生涯新高。

天使的第2分也與大谷有關，他在第4局以保送為攻勢開局，1安打、1暴投後來到三壘，達菲（Ｍatt Duffy）的游擊方向滾地球，護送大谷跑回分數。

不只會投又會打，大谷4局上還在投手丘上展現神反應，桑塔納（Carlos Santana）打回投手正面，而他伸長了手將這球撈進手套，轉播讚嘆：「非人類」，大聯盟官方推特則稱：「大谷無所不能」。

水手的分數直到大谷退場後才有進展，崔梅爾（Taylor Trammell）第8局掃出陽春砲，讓戰局一度又緊張起來，天使有驚無險守下最後2局，大谷的13勝順利入袋。

大谷翔平17日擊出二壘安打，幫助天使隊開張得分。（美聯社）
大谷翔平17日擊出二壘安打，幫助天使隊開張得分。（美聯社）

天使 大谷翔平 柯比

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