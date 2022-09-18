我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國火星探測 證實10億年來火星曾有大量液態水

企業裁員、人事凍結…矽谷「黃金時代」不復返？

MLB罕見意外 打者還在準備 竟被捕手回傳球K中頭盔退場

記者藍宗標／即時報導
洋基隊岡薩雷茲（左）17日在比賽中上場打擊時，遭釀酒人隊捕手卡拉提尼（右）的回傳球近距離擊中頭盔。（取材自推特）
洋基隊岡薩雷茲（左）17日在比賽中上場打擊時，遭釀酒人隊捕手卡拉提尼（右）的回傳球近距離擊中頭盔。（取材自推特）

洋基隊作客密爾瓦基，今天對釀酒人隊進行3連戰第2戰，一壘手岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）3局上首次打擊，竟遭釀酒人捕手卡拉提尼（Victor Caratini）「突襲」，被他回傳投手的球打中頭盔，莫名其妙退場，洋基終場也以1：4落敗，吞下對戰2連敗。

岡薩雷茲擔任洋基第9棒，3局上首次輪到打擊，還沒有任何表現就因罕見意外退場休息；當時卡拉提尼接到先發投手伍卓夫（Brandon Woodruff）的球，回傳時竟然直接命中岡薩雷茲的頭盔，造成比賽暫停。

卡拉提尼自己也嚇到，立刻上前向岡薩雷茲致歉，洋基總教練布恩（Aaron Boone）決定讓他退場休息。

洋基隊岡薩雷茲（左）17日在比賽中上場打擊時，遭釀酒人隊捕手卡拉提尼（右）的回傳...
洋基隊岡薩雷茲（左）17日在比賽中上場打擊時，遭釀酒人隊捕手卡拉提尼（右）的回傳球近距離擊中頭盔，讓岡薩雷茲痛得彎下腰，卡拉提尼也上前關心。（路透）

伍卓夫投8局只被揮出5支安打、狂飆10次三振，唯一失分是4局上被唐納森（Josh Donaldson）轟出陽春砲，奪下本季第11勝；「法官」賈吉3打數1安打、吞下1K，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）全場4次打擊全遭三振。

釀酒人游擊手亞當斯（Willy Adames）3局下開轟，從洋基先發投手泰隆（Jameson Taillon）的手中揮出3分砲，本季第30轟成為致勝一擊，釀酒人在美聯外卡排名第4、緊咬教士隊。

洋基 亞當斯

上一則

南加世界衝浪大賽 6台灣好手參賽 最年輕僅15歲

延伸閱讀

MLB／張育成紅襪首打席獲保送 美聯最老投手希爾輸皇家

MLB／張育成紅襪首打席獲保送 美聯最老投手希爾輸皇家
MLB／致意克萊門提…林多24轟 大都會游擊手最多

MLB／致意克萊門提…林多24轟 大都會游擊手最多
MLB／賈吉55轟超越A-Rod紀錄 洋基連續30年勝率超過5成

MLB／賈吉55轟超越A-Rod紀錄 洋基連續30年勝率超過5成
MLB／賈吉54轟 追平A-Rod洋基右打隊史紀錄

MLB／賈吉54轟 追平A-Rod洋基右打隊史紀錄

熱門新聞

愛茉莉在格鬥比賽奪冠後，跳上圍繩上掀開上衣，露出雙峰，讓現場觀眾嗨翻天。 (擷自Tai Emery Instagram)

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

2022-09-04 14:39
美國男子滑冰選手馬里寧（左）在今年1月的美國花式滑冰錦標賽獲得第二名。他14日在美國秋季國際經典賽中完成世界首次的四圈半迴轉跳。（美聯社）

滑冰／世界首次 美17歲新星馬里寧成功做出四圈半迴轉跳

2022-09-15 09:14
費德勒宣布退休。（路透）

「瑞士特快車」到站 網壇天王費德勒宣布退休

2022-09-15 09:44
鳳凰城太陽隊老闆薩佛。（美聯社）

太陽隊老闆職場行為不當 禁參與NBA活動1年、罰千萬

2022-09-13 16:26
朗多與設計師女友菈托愛雅求婚成功。(美聯社)

NBA／朗多紐約時裝周求婚成功 設計師女友曬出大鑽戒

2022-09-13 07:43
有著「空手道小清新」之稱的文姿云。（取材自文姿云Instagram）

「空手道小清新」文姿云秀裸背 一整排OK繃網友喊心疼

2022-09-17 03:15

超人氣

更多 >
4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行
簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議
卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出

卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出
疫後趨勢 雇主悄悄辭退混水摸魚員工

疫後趨勢 雇主悄悄辭退混水摸魚員工