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MLB／普荷斯又開砲 距700轟剩2支

體育新聞組／綜合報導
紅雀強打普荷斯敲出個人生涯第698發全壘打，距離700支全壘打大關僅差2轟。（路透）
紅雀強打普荷斯敲出個人生涯第698發全壘打，距離700支全壘打大關僅差2轟。（路透）

美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀16日以6：5擊敗作客的辛辛那提紅人，紅雀強打普荷斯（Albert Pujols）敲出個人生涯第698發全壘打，距離700支全壘打大關僅差2轟。

普荷斯生涯第698轟發生在比賽的6局下，當時他面對紅人投手艾斯皮納（Raynel Espinal）投出的第一顆球，就擊成左外野超大號全壘打，這發個人本季第19轟的兩分砲也幫助紅雀把比數追成4：4平手。

目前生涯全壘打總數排在普荷斯之前的傳奇球星，僅有762轟的邦茲（Barry Bonds）、755支全壘打的漢克阿倫（Hank Aaron）、714轟的貝比魯斯（BabeRuth）等3人。

除了普荷斯的開轟表現，紅雀打者亞瑞納多（Nolan Arenado）此役4打數繳出2安打並掃進2分打點，高史密特（Paul Goldschmidt）4打數也敲2安，貢獻1分打點。

紅人打線方面，富瑞利（Jake Fraley）擊出帶有2分打點二壘安打，法默（Kyle Farmer）則敲出陽春砲。

紅雀先發投手弗萊賀提（Jack Flaherty）主投5局被敲6安掉4分，送出5次三振、2次保送，無關勝敗，勝投則是由中繼投手史卓頓（Chris Stratton）收下。

MLB

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