MLB／美聯MVP模擬投票 賈吉領先大谷

賈吉獲得36張第一名選票，仍被看好拿下MVP。（美聯社）

洋基 「法官」賈吉（Aaron Judge）與天使「二刀流」大谷翔平的美聯MVP競爭剩下不到一個月就要結束，大聯盟官網找來50位專家進行模擬投票，得票結果賈吉獲得36張第一名選票排名第一，大谷則獲得14張第一名選票暫居第二。

正在追逐全壘打歷史紀錄的賈吉仍然是最受青睞的人選，他獲得了36張第一名選票。賈吉目前有57支全壘打，他還有17場比賽要打，全世界球迷都在關注是否他能打破馬里斯（Roger Maris）所保持的61轟美聯紀錄，甚至是邦茲（Barry Bonds）73轟大聯盟紀錄。另外賈吉也在爭奪三冠王，他的全壘打57支和打點123分都遙遙領先其他人，打擊率3成10排名第3，第一是雙城的阿拉斯（Luis Arraez）3成20。

大谷在這一期拉近與賈吉之間的距離，獲得14張第一名選票，比上一期多一倍。雖然大谷的打擊很出色，在符合規定打擊數的球員中，他的攻擊指數 （OPS）排名美聯第3，但目前球迷比較關注他的投球紀錄，大谷本季主投141局、12勝、防禦率2.55、188次三振，還差21局能達成規定投球局數，大谷將還有4次先發投球的機會。

國聯的部分，高史密特（Paul Goldschmidt）取得壓倒性的47張第一名選票。高史密特也在挑戰打擊三冠王，目前全壘打數35支排第3，第1名是費城人舒瓦柏（Kyle Schwarber）的38支。打擊率3成24排名第2；第1名是道奇弗里曼（Freddie Freeman）3成29。打點110分，第1是大都會 阿隆索（Pete Alonso）的112分。

談到這場美聯MVP論戰，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）的答案當然是自家子弟兵，提出賈吉的各項超人數據，「我實在很難想像他不會贏得MVP」。